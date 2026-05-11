- Choć ustawa przedstawiana była jako deregulacja, w praktyce osłabiała jeden z istotnych instrumentów kontroli państwa nad obrotem polską ziemią rolną. Ziemia nie jest zwykłym towarem, jest częścią narodowego dziedzictwa, podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i fundamentem bytu polskiej wsi - powiedział Nawrocki w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Według prezydenta proponowane rozwiązania są szczególnie niebezpieczne dla mniejszych gospodarstw rolnych, które w wyniku zaostrzającej się konkurencji mogłyby zostać wypchnięte z rynku. Prezydent wetuje ustawę, by chronić interes polskich rolników i uniemożliwić masowy wykup polskiej ziemi - podano na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Zawetowana przez prezydenta ustawa przewiduje m.in. że przedsiębiorca, który przekształca działalność z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę handlową mógłby nabyć nieruchomość rolną bez konieczności uzyskania decyzji od dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Z kolei spółka handlowa, która przekształca się inną spółkę handlową nie podlegałaby ograniczeniom w nabywaniu takich nieruchomości.

Według Ministerstwa Rolnictwa, które przygotowało projekt ustawy, wejście w życie zmian miało uprościć i przyspieszyć procesy korporacyjne, ograniczyć niepotrzebne formalności, obniżyć koszty transakcyjne i zwiększyć pewność prawa. Ustawa była częścią rządowych działań na rzecz deregulacji. (PAP)