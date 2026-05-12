"Lex Szarlatan" przyjęty przez rząd. Czy to koniec pseudomedycznych metod leczenia?

Koniec z lekarzami bez dyplomu. Czego dokładnie zakazuje Lex Szarlatan?

Rząd przyjął we wtorek 12 maja 2026 roku projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tzw. Lex Szarlatan). Zgodnie z uzasadnieniem autorów zmian, nowe przepisy mają lepiej chronić obywateli przed pseudomedycznymi praktykami, które – zdaniem Ministerstwa Zdrowia – mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

- Celowe wprowadzanie w błąd pacjenta, szerzenie dezinformacji, czy wykorzystywanie trudnych życiowo sytuacji do bezwzględnego zarabiania pieniędzy nigdy nie powinno mieć miejsca. Przygotowana ustawa ma postawić tamę procederom polegającym na przypisywaniu działania leczniczego preparatom oraz reklamowaniu usług i metod jako świadczeń zdrowotnych, mimo że w rzeczywistości nie są one skuteczne w leczeniu chorób, a wręcz szkodliwe dla pacjenta – tłumaczyła konieczność wprowadzenia zmian Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.

Lex Szarlatan: Rząd wypowiada wojnę szkodliwym terapiom

Znowelizowane przepisy mają ograniczyć skalę niebezpiecznych praktyk pseudomedycznych oraz walczyć z dezinformacją zdrowotną. Planowane zmiany mają:

wzmocnić uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta ,

, wyeliminować szkodliwe usługi i medyczn e,

e, wprowadzić nowych narzędzia prawne umożliwiające walkę z osobami stosującymi niebezpieczne praktyki pseudomedyczne.

Milionowe kary dla pseudomedyków – nowe narzędzia walki z dezinformacją

„Lex Szarlatan” przewiduje możliwość nałożenia na podmioty stosujące zakazane praktyki kary finansowe sięgające nawet 1 mln zł oraz nakaz zaniechania niezgodnych z przepisami praktyk z rygorem natychmiastowej wykonalności. Projekt wprowadza również instytucję ostrzeżenia publicznego Rzecznika Praw Pacjenta.

Rząd zapowiada: Koniec z lekarzami bez dyplomu i „cudownymi” terapiami

Dlaczego „Lex Szarlatan” budzi kontrowersje? Ponieważ nowelizacja ma zlikwidować:

wykonywanie czynności medycznych , takich jak diagnozowanie czy leczenie chorób, przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień zawodowych, np. bez wykształcenia lekarskiego,

, takich jak diagnozowanie czy leczenie chorób, przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień zawodowych, np. bez wykształcenia lekarskiego, proponowanie pacjentom metod terapeutycznych , które nie mają potwierdzonej skuteczności w aktualnej wiedzy medycznej, a mimo to są przedstawiane jako skuteczne sposoby leczenia,

, w aktualnej wiedzy medycznej, a mimo to są przedstawiane jako skuteczne sposoby leczenia, r ozpowszechnianie informacji wprowadzających w błąd w zakresie zdrowia, czyli promowanie niesprawdzonych metod leczenia lub podważanie terapii uznanych za skuteczne i oparte na dowodach naukowych,

w zakresie zdrowia, czyli promowanie niesprawdzonych metod leczenia lub podważanie terapii uznanych za skuteczne i oparte na dowodach naukowych, prowadzenie działalności związanej z leczeniem pacjentów bez wpisu do oficjalnego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, co oznacza działanie poza systemem nadzoru i kontroli.

Konferencja w Ministerstwie Zdrowia: Poznamy szczegóły Lex Szarlatan

Równocześnie w środę 13 maja 2026 roku odbędzie się w Ministerstwie Zdrowia konferencja resortu, na której przekazywane będą informacje o postanowieniach „Lex Szarlatan”. W spotkaniu udział weźmie również Rzecznik Praw Pacjenta.