Koniec rozejmu Trumpa. Strzały w cieśninie Ormuz. Iran zamknął przeprawę

Do zdarzenia doszło około 20 mil morskich, czyli blisko 37 kilometrów na północ od wybrzeży Omanu. Według danych przekazanych przez brytyjską agencję UKMTO, do cywilnego tankowca podpłynęły dwie uzbrojone jednostki irańskich sił zbrojnych i otworzyły ogień w jego kierunku.

Z relacji kapitana wynika, że mimo bezpośredniego zagrożenia statek nie został trafiony, a załoga nie odniosła obrażeń. Sam incydent miał jednak charakter jawnej demonstracji siły i wywołał natychmiastową reakcję służb monitorujących bezpieczeństwo żeglugi.

To kolejny przypadek użycia broni wobec jednostek cywilnych w regionie Zatoki Perskiej w ostatnich tygodniach. Już wcześniej dochodziło tam do uderzeń pocisków w statki handlowe oraz uszkodzeń tankowców w pobliżu Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich .

Komunikaty Iranu i zamknięcie cieśniny Ormuz

Równolegle do ostrzału część statków handlowych odebrała komunikaty radiowe nadawane przez irańskie wojsko. W przekazach ostrzegano, że cieśnina Ormuz została ponownie zamknięta i jednostki cywilne nie powinny korzystać z tego szlaku.

Takie działania mają natychmiastowe konsekwencje dla globalnej żeglugi. Armatorzy w obliczu zagrożenia często decydują się na zmianę tras lub zatrzymanie transportów, co zaburza łańcuchy dostaw i wpływa na ceny surowców.

W ostatnich dniach sytuacja była już napięta — Iran wcześniej praktycznie zamknął cieśninę, a setki statków i tysiące marynarzy utknęły w regionie .

Sprzeczne decyzje Iranu i napięcia z USA

Jeszcze dzień wcześniej władze w Teheranie zapowiadały częściowe otwarcie cieśniny dla ruchu handlowego. Miało to obowiązywać do 21 kwietnia i było elementem rozejmu w konflikcie z USA i Izraelem.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził wznowienie ruchu, jednocześnie zapowiadając utrzymanie blokady irańskich portów. To właśnie ten element stał się punktem zapalnym.

Przewodniczący parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf zagroził, że Iran ponownie zamknie cieśninę, jeśli amerykańska blokada nie zostanie zniesiona. Sobotni ostrzał tankowca wpisuje się w tę eskalację i pokazuje, że sytuacja szybko wymyka się spod kontroli.

Cieśnina Ormuz kluczowa dla rynku ropy i bezpieczeństwa

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych punktów światowego handlu surowcami energetycznymi. W normalnych warunkach przepływa przez nią około 20 proc. globalnych dostaw ropy naftowej .

Każdy incydent militarny w tym rejonie natychmiast przekłada się na rynki. Już wcześniej, po rozpoczęciu działań zbrojnych, ponad 200 statków zostało zmuszonych do postoju w pobliżu cieśniny, a zagrożenie dla żeglugi gwałtownie wzrosło .

Dodatkowo pojawiają się informacje o możliwym zaminowaniu szlaku przez Iran, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko dla transportu morskiego i stabilności dostaw.

Eskalacja konfliktu Iran USA i ryzyko kolejnych incydentów

Obecna sytuacja to kolejny etap konfrontacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. W tle pozostają sankcje, blokady oraz działania militarne prowadzone w regionie Zatoki Perskiej.

W ostatnich tygodniach dochodziło już do zatrzymań tankowców, ostrzałów oraz eksplozji na jednostkach handlowych. Sobotni incydent potwierdza, że zagrożenie dla żeglugi nie maleje, a kolejne zdarzenia są realnym scenariuszem.

Źródła: