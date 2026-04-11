Pokaz odbył się w parku Optics Valley Low-altitude Economy Park w Wuhan, w prowincji Hubei. Podczas demonstracji pojazd wykonał pełny cykl operacyjny: pionowy start, zawis w powietrzu, przemieszczenie boczne oraz precyzyjne lądowanie. Tego typu manewry są kluczowe dla przyszłych zastosowań w miastach, gdzie przestrzeń do operowania jest ograniczona.

Za projekt odpowiada firma E-Hawk Technology, aktywnie działająca w rozwijającym się sektorze tzw. „low-altitude economy”, czyli gospodarki niskiego pułapu lotów. To segment, który w Chinach zyskuje strategiczne znaczenie – według prognoz chińskich władz może osiągnąć wartość setek miliardów dolarów w najbliższych latach, obejmując drony, autonomiczne taksówki powietrzne oraz pojazdy eVTOL.

Cai Xiaodong, założyciel firmy i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Przemysłu Dronów w Hubei, określił konstrukcję jako „przełomową pod względem efektywności i projektu”, wskazując na jej potencjał w realnych zastosowaniach operacyjnych.

Konstrukcja UFO i technologia eVTOL nowej generacji

Najbardziej charakterystycznym elementem maszyny jest jej kształt – przypominający klasyczne wyobrażenia niezidentyfikowanych obiektów latających. Jednak za futurystyczną formą kryje się konkretna inżynierska koncepcja. Kadłub o długości 5,6 metra skrywa system napędowy oparty na wentylatorach umieszczonych w kanałach, co oznacza brak klasycznych, odsłoniętych wirników.

To rozwiązanie określane jest jako „niewidzialne skrzydła”. Dzięki integracji napędu wewnątrz konstrukcji zwiększono bezpieczeństwo – szczególnie istotne w środowisku miejskim – oraz ograniczono ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Jednocześnie aerodynamiczny kształt sprzyja stabilności podczas zawisu i manewrów na małej wysokości.

Maksymalna masa startowa pojazdu wynosi 1,2 tony. Pomimo stosunkowo kompaktowych rozmiarów, maszyna została zaprojektowana do przewozu czterech pasażerów, oferując przy tym przestronne wnętrze.

Możliwości eVTOL w miastach i zastosowania ratunkowe

Konstrukcja pojazdu została zoptymalizowana pod kątem operowania w ograniczonej przestrzeni. To kluczowy aspekt dla przyszłych zastosowań w zatłoczonych metropoliach, gdzie tradycyjna infrastruktura lotnicza jest niewystarczająca.

Dotychczas maszyna wykonała ponad 140 lotów testowych. Jednym z najbardziej wymagających scenariuszy była symulacja akcji ratunkowej na wysokości trzeciego piętra. Podczas próby pilotowany system ustawił część kadłuba bezpośrednio nad balkonem, umożliwiając potencjalną ewakuację lub dostarczenie pomocy.

Takie możliwości wskazują na szerokie spektrum zastosowań – od transportu medycznego, przez działania służb ratunkowych, po szybkie przemieszczanie się nad korkami w dużych aglomeracjach. Podobne rozwiązania rozwijają również inne firmy na świecie, m.in. amerykański Joby Aviation czy niemiecki Volocopter, jednak chiński projekt wyróżnia się zwartą konstrukcją i nietypowym podejściem do aerodynamiki.

Komfort pasażerów i autonomiczne sterowanie eVTOL

Wnętrze pojazdu odbiega od klasycznych kokpitów lotniczych. Zrezygnowano z tradycyjnych elementów sterowania, takich jak kierownica czy rozbudowana tablica przyrządów. Zamiast tego zastosowano uproszczony interfejs oparty na dużym ekranie.

Jak relacjonowała dziennikarka Wu Yili, przestrzeń dla pasażerów została zaprojektowana z naciskiem na wygodę. „Wnętrze jest zaskakująco przestronne i komfortowe. Można swobodnie wyprostować nogi, co w tego typu konstrukcjach nie jest standardem” – podkreśliła.

Zastosowanie cyfrowego systemu sterowania sugeruje, że w przyszłości pojazd może być w pełni autonomiczny lub półautonomiczny. To kierunek, który rozwijają również inne projekty eVTOL, zakładające minimalizację roli pilota i zwiększenie dostępności transportu powietrznego dla zwykłych użytkowników.

Rynek eVTOL i przyszłość transportu powietrznego

Rozwój technologii eVTOL wpisuje się w szerszą strategię Chin dotyczącą modernizacji transportu i wykorzystania przestrzeni powietrznej na niskich wysokościach. W ostatnich latach Pekin intensywnie inwestuje w infrastrukturę dla dronów i pojazdów latających, w tym specjalne korytarze powietrzne oraz systemy zarządzania ruchem.

Eksperci wskazują, że jednym z kluczowych wyzwań pozostają regulacje prawne oraz integracja nowych maszyn z istniejącym ruchem lotniczym. Równolegle trwają prace nad zwiększeniem zasięgu i wydajności baterii, które nadal stanowią ograniczenie dla wielu projektów eVTOL.

Mimo to tempo rozwoju jest wysokie. W Chinach już teraz testowane są pierwsze komercyjne usługi transportu powietrznego na krótkich dystansach, a kolejne miasta przygotowują się do wdrożenia infrastruktury dla takich rozwiązań. Projekt z Wuhan wpisuje się w ten trend, pokazując, że przyszłość miejskiej mobilności może rozgrywać się nie tylko na drogach, lecz także w powietrzu.

Źródła: China News Service, materiały E-Hawk Technology