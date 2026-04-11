Rozmowy pokojowe USA–Iran. Kluczowe spotkanie w Islamabadzie

Flag,Of,The,United,States,Of,America,And,The,Flag
Reuters: amerykańska delegacja przybyła do Islamabadu na rozmowy pokojowe z Iranem
oprac. Łukasz Dobrzyński
wczoraj, 08:56

Według Reutersa, powołującego się na lokalne źródła, w sobotę rano do Islamabadu przybyła amerykańska delegacja z wiceprezydentem J.D. Vancem, specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa Steve’em Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta, aby wziąć udział w rozmowach pokojowych z Iranem.

W piątek wieczorem do Pakistanu przybyła już delegacja irańska, w skład której wchodzą wysocy rangą urzędnicy polityczni, wojskowi i ekonomiczni, w tym minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, sekretarz Rady Obrony, prezes banku centralnego i kilku członków parlamentu, w tym jego przewodniczący Mohammad Bager Ghalibaf.

Prowadzone za pośrednictwem Pakistanu rozmowy pokojowe są efektem tego, że oba kraje zgodziły się w nocy z wtorku na sobotę na dwutygodniowe zawieszenie broni.

Format negocjacji nie został potwierdzony, ale według mediów należy się spodziewać, że będą one miały podobny format do rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego, które odbywały się przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskiego ataku, czyli delegacje USA i Iranu nie będą rozmawiać bezpośrednio, lecz przez pośredników. (PAP)

Autopromocja
381367mega.png
381364mega.png
381425mega.png
Źródło: PAP

USAIranrozejm