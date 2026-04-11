Według Reutersa, powołującego się na lokalne źródła, w sobotę rano do Islamabadu przybyła amerykańska delegacja z wiceprezydentem J.D. Vancem, specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa Steve’em Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta, aby wziąć udział w rozmowach pokojowych z Iranem.
W piątek wieczorem do Pakistanu przybyła już delegacja irańska, w skład której wchodzą wysocy rangą urzędnicy polityczni, wojskowi i ekonomiczni, w tym minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, sekretarz Rady Obrony, prezes banku centralnego i kilku członków parlamentu, w tym jego przewodniczący Mohammad Bager Ghalibaf.
Prowadzone za pośrednictwem Pakistanu rozmowy pokojowe są efektem tego, że oba kraje zgodziły się w nocy z wtorku na sobotę na dwutygodniowe zawieszenie broni.
Format negocjacji nie został potwierdzony, ale według mediów należy się spodziewać, że będą one miały podobny format do rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego, które odbywały się przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskiego ataku, czyli delegacje USA i Iranu nie będą rozmawiać bezpośrednio, lecz przez pośredników. (PAP)
