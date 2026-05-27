Tuż przed rozpoczęciem posiedzenia sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty został zapytany o „posłów na uchodźstwie”, czyli Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Jak wyjaśnił, w sprawie miejsca pracy, zwłaszcza Ziobry, pojawiło się w ostatnim czasie wiele wątpliwości, dlatego niezbędna jest kontrola.

Czarzasty zastanawia się, czy jeżeli były minister sprawiedliwości, który aktualnie przebywa w USA, pracuje dla Telewizji Republika jako korespondent, czy wpływa to na zabieranie mu pensji w polskim parlamencie.

Czarzasty zleca kontrolę. Podał uzasadnienie

Marszałek Sejmu przytoczył także podstawę prawną wypłaty uposażenia poselskiego. Jak podkreślił, poselska pensja wypłacana jest na podstawie wniosku ws. wypłaty uposażenia poselskiego tj. art. 25 ustęp 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Czarzasty podkreślił, że elementem wniosku jest klauzula: „Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z danymi zawartymi w składanych przeze mnie oświadczeniach majątkowych oraz w Rejestrze Korzyści, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Prezydium Sejmu o wszystkich zmianach podanych we wniosku mających wpływ na moje prawo do uposażenia (…). Jednocześnie zobowiązuje się do powiadomienia marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć”.

W ocenie marszałka Sejmu, choć Ziobro takie oświadczenie podpisał, niezłożenie przez niego do prezydium Sejmu prawdziwego oświadczenia w zakresie podjęcia zatrudnienia, do którego był zobowiązany, może być potraktowane jako świadome działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej przez wprowadzenie w błąd.

- Dlatego właśnie zleciłem kontrolę biur posła Zbigniewa Ziobry i posła Marcina Romanowskiego - wyjaśnił marszałek Sejmu.