Rozmowy pokojowe Iran–USA. Rozpoczęło się kluczowe spotkanie z udziałem Pakistanu

Warunki rozmów irańsko-amerykańskich, których ani agenda, ani format nie są na razie znane, zostaną określone po zakończeniu tego spotkania - podała telewizja.

Rozmowy pokojowe w Islamabadzie z udziałem Iranu

W piątek media z różnych krajów podawały, że negocjacje prawdopodobnie będą miały format podobny tego z rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego, które odbywały się przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskiego ataku, czyli delegacje USA i Iranu nie będą rozmawiać bezpośrednio, lecz przez pośredników.

Tymczasem Reuters poinformował, powołując się na wysokie rangą irańskie źródło, że USA zgodziły się na odmrożenie irańskich aktywów w Katarze i w bankach w innych krajach. Źródło to uznało, że jest to sygnał dający nadzieję na zawarcie porozumienia. W piątek przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Begar Ghalibaf oświadczył, że odmrożenie aktywów oraz uwzględnienie w zawieszeniu broni także Libanu są konieczne przed rozpoczęciem negocjacji.

Pakistan mediatorem w rozmowach Iran–USA

Na czele irańskiej delegacji stoi właśnie Ghalibaf, a w jej skład wchodzi także m.in. minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Z kolei amerykańską delegację tworzą wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner.

Prowadzone za pośrednictwem Pakistanu rozmowy pokojowe są efektem tego, że Iran i USA zgodziły się w nocy z wtorku na środę na dwutygodniowe zawieszenie broni.

Wiceprezydent USA rozmawiał z premierem Pakistanu o pokoju z Iranem

Wiceprezydent J.D. Vance przeprowadził już rozmowy z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem - poinformowały Biały Dom i biuro Sharifa.

W spotkaniu uczestniczyli również specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff oraz zięć Trumpa, Jared Kushner. „Premier wyraził nadzieję, że rozmowy te staną się krokiem w kierunku trwałego pokoju w regionie” – przekazało biuro Sharifa.