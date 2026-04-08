Szok na rynku ropy! Ceny runęły po decyzji Trumpa

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 96,20 USD - niżej o 14,83 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 94,46 USD za baryłkę, niżej o 13,55 USD.

Ceny ropy spadają poniżej 100 USD po decyzji USA

Ceny ropy bardzo mocno spadają i są poniżej 100 USD za baryłkę po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz.

Iran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

"Na podstawie rozmów z premierem (Pakistanu - PAP) Shehbazem Sharifem i marszałkiem Asimem Munirem, w których zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie wysłania niszczycielskich sił do Iranu dziś wieczorem, pod warunkiem, że Islamska Republika Iranu zgodzi się na CAŁKOWITE, NATYCHMIASTOWE i BEZPIECZNE OTWARCIE Cieśniny Ormuz, zgadzam się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Dodał, że rozejm będzie obustronny, a powodem zgody z jego strony "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego POKOJU" z Iranem.

Cieśnina Ormuz a rynek ropy – kluczowy czynnik spadków

"Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie Porozumienia" - poinformował prezydent USA.

"Musiałoby się wydarzyć coś naprawdę niesamowitego, aby zejść z cenami ropy poniżej 80 USD za baryłkę" - powiedział w Bloomberg TV Jason Schenker, główny ekonomista Prestige Economics LLC.

Prognozy cen ropy. Czy możliwy powrót powyżej 100 USD?

"Ale wszystko, co pójdzie nie tak w tych rozmowach USA i Iranu o zawieszeniu broni, może bardzo szybko sprawić, że ceny ropy powrócą powyżej 100 USD za baryłkę" - ostrzegł.

Analitycy wskazują, że po porozumieniu ws. zawieszenia broni spadają też ceny produktów rafinowanych, a europejskie kontrakty na diesel spadły nawet o 23 proc. - najmocniej od ponad 4 lat.

"Mieliśmy rynek, na którym brakowało dobrych wiadomości" - powiedział Josh Gilbert, analityk eToro.

"Teraz obserwujemy natychmiastową wyprzedaż ropy, a ceny spadły poniżej 100 USD za baryłkę, ponieważ rynki wyceniają perspektywę ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz" - dodał.

"To pokazuje, jak duże ryzyko geopolityczne było wliczone w cenę ropy i jak szybko może ono zniknąć, gdy pojawi się wiarygodna ścieżka deeskalacji konfliktu" - podkreślił.

Ceny ropy, pomimo dużych spadków w środę, są i tak wyższe o ponad 40 proc. niż przed rozpoczęciem konfliktu USA i Izraela z Iranem pod koniec lutego.