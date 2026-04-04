Kolejny atak Iranu na Izrael. Sześć eksplozji w Jerozolimie

Co najmniej sześć eksplozji odnotowano w Jerozolimie w późne sobotnie popołudnie po wykryciu nowych pocisków wystrzelonych z Iranu - poinformowali dziennikarze AFP. Według izraelskich służb ratunkowych, w kilku irańskich atakach rakietowych tego samego dnia rannych zostało pięć osób w Tel Awiwie i centralnym Izraelu.

Obrona przeciwlotnicza Izraela przechwytuje rakiety

Komentując najnowsze ataki Iranu wymierzone w Jerozolimę portal Times of Israel podkreślił, że w mieście nie odnotowano żadnych ofiar. Jedna rakieta mogła uderzyć w otwarty teren, „a inne zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą, ale wyniki przechwycenia są nadal analizowane” – podały Siły Obronne Izraela (IDF).

Ostrzał Jerozolimy i jej okolic był siódmym irańskich atakiem przeciwko celom w Izraelu tego dnia - podkreślił portal.