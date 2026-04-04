Iran znów wykonuje wyroki śmierci. Kolejni skazani czekają na egzekucję

Ludowi Mudżahedini od lat 60. dążyli do obalenia monarchii w Iranie i sprzeciwiali się zachodniemu imperializmowi, łącząc elementy ideologii marksistowskiej z islamem szyickim.

Chociaż poparli rewolucję islamską, to w latach 80. popadli w konflikt z władzami w Teheranie i działali potem na emigracji. Do początku XXI wieku funkcjonowali jako zbrojna organizacja, a do 2012 roku byli uznawani przez Unię Europejską i USA za organizację terrorystyczną.

Amnesty International ostrzega przed kolejnymi wyrokami śmierci w Iranie

Na początku tygodnia stracono czterech innych członków tej grupy. Według PMOI/MEK wszystkich sześciu zostało zatrzymanych i skazanych przez sąd rewolucyjny pod koniec 2024 roku.

Amnesty International wyraziła obawy przed kolejnymi egzekucjami m.in. osób zatrzymanych podczas masowych protestów antyrządowych w styczniu.

Wcześniej, 19 marca, stracono cztery osoby zatrzymane w związku z tymi wydarzeniami. Amnesty ostrzega również, że pięciu młodych protestujących, wcześniej skazanych na śmierć, może zostać wkrótce straconych – podała Al-Jazeera