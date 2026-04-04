Rosjanie dorobili się nowego wroga. Cywile wzięli sprawy w swoje ręce

Wojtek Kubik
4 kwietnia, 11:41
aktualizacja wczoraj, 12:04

Firmy same mogą zadbać o obronę przeciwlotniczą i przeciwdronową, nie czekając na pomoc wojska. Takie nowatorskie podejście zastosowano na Ukrainie, a w ocenie specjalistów, jeśli system zadziała, to nic nie stoi na przeszkodzie, by pewne jego elementy wprowadzić też w Polsce.

Rosja nie ustaje w codziennym atakowaniu ukraińskich miast, wypuszczając codzienne od kilkudziesięciu, do kilkuset dronów i rakiet. Celem ataków stają się często prywatne firmy, które dostały teraz do ręki narzędzia pozwalające samodzielnie radzić sobie z problemem.

Nowy wróg Rosjan. Cywile wzięli sprawy w swoje ręce

Przez ponad 4 lata wojny za obronę powietrzną Ukrainy odpowiadało wojsko, cały czas rozbudowując system ostrzegania i rażenia wrogich obiektów latających. Jak poinformowało ukraińskie ministerstwo obrony, skuteczność zestrzeliwania dronów Shahed i rakiet cały czas rośnie, osiągając w marcu 89,9 proc. W ciągu 4 ostatnich miesięcy dynamika efektywności ukraińskiej obrony powietrznej wzrosła o 9,7 proc. Władze postawiły jednak przed sobą ambitny cel, aby dojść do momentu, kiedy aż 95 proc. wrogich obiektów nie będzie w stanie osiągnąć celu. Jednym z elementów rządowego planu jest uruchomienie prywatnej obrony przeciwlotniczej.

- Stworzyliśmy model, w którym państwo, wojsko i biznes działają jako jeden system. Otwieramy rynek obrony powietrznej, tworząc konkurencję: biznes i firmy mogą rozwijać prywatną obronę powietrzną i chronić własną infrastrukturę – poinformował Mychajło Fedorow, ukraiński minister obrony narodowej.

Pilotaż nowego systemu uruchomiono w Charkowie i już pierwszego dnia prywatna obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kilka rosyjskich dronów. Podobny system budowany jest w kolejnych 13 obwodach, a wraz z początkiem kwietnia gotowość do obrony własnych hal produkcyjnych zgłosiły pierwsze firmy z obwodu żytomierskiego.

Aby móc stworzyć własny system obrony powietrznej, firmy muszą najpierw podpisać porozumienie z ukraińskim MON. Wówczas wydawany jest im odpowiedni sprzęt i szkoleni są ludzie do jego obsługi. Gdy taka komórka osiąga gotowość bojową, włączana jest w ogólnokrajowy system obrony powietrznej.

Rozejm na Wielkanoc? Ukraina szuka wsparcia partnerów
Zobacz także
Rozejm na Wielkanoc? Ukraina szuka wsparcia partnerów

Możemy pójść drogą Ukrainy? Tak, ale nie we wszystkim

Prywatyzacja pewnych elementów obrony powietrznej to nowatorskie podejście, na zastosowanie którego nie odważyło się wcześniej żadne z europejskich państw. Jak zauważa generał Bogusław Pacek, pomysł Ukraińców jest ciekawy, choć nie może być stosowany do obrony obiektów wojskowych. Zupełnie inaczej jest jednak, gdy chodzi o pilnowanie części składowych infrastruktury krytycznej państwa.

- Widzę prywatną obronę powietrzną w ochronie i obronie obiektów cywilnych. Takie firmy można zorganizować na przykład do ochrony składów ropy naftowej, stacji kolejowych i państwowej infrastruktury krytycznej. To jest nawet niezły pomysł, bo z tym nadal nie uporały się nawet państwa Europy Zachodniej, które są w trakcie rozbudowy obrony obiektów cywilnej infrastruktury krytycznej.

Nic nie będzie szkodzić, jeśli na przykład taki Orlen wynajmie sobie prywatną firmę do obrony swych instalacji – mówi DGP generał Pacek.

Wojna Putina i wojna Trumpa mają bardzo dużo wspólnego. Opinia Witolda Sokały
Zobacz także
Wojna Putina i wojna Trumpa mają bardzo dużo wspólnego. Opinia Witolda Sokały

W Polsce na razie rozbudowywane są wojskowe, warstwowe systemy obrony powietrznej. Naszej przestrzeni strzec ma broń, zgrupowana w kilku systemach: Wisła, Narew i Pilica (Pilica Plus), a uzupełniać je ma system antydronowy San. Jak przypomina generał Pacek, tworzony jest też Korpus Obrony Cywilnej, który w przyszłości wspierać ma obronną aktywność państwa. Zanim jednak ustawowe zapisy uda się przełożyć na realne działania i formacje, warto przyjrzeć się ukraińskiemu rozwiązaniu. I chociaż pomysł prywatyzacji części obrony powietrznej generał Bogusław Pacek określa jako ciekawy, to niekoniecznie poleca czerpać ze wszystkich ukraińskich doświadczeń.

- Ukraina jest nieco inna, ponieważ ona ma doświadczenia z 2014 roku, kiedy walczyło 20 cywilnych batalionów. Ludzie tam zgłosili się na wojnę jako cywile, stworzyli regularne jednostki, sami wybrali dowódców i razem z wojskiem bronili państwa. Ukraina ma takie doświadczenia, ale akurat ich nie należy naśladować – mówi wojskowy.

Powiązane

Wielka akcja NATO. Okręty wojenne z całej Europy ruszyły na Bałtyk
BezpieczeństwoChcemy powstrzymać Rosjan na Bałtyku. Nadal jednak błądzimy we mgle
Żołnierz z moździerzem
BezpieczeństwoTurecka ścieżka dla polskiego wojska. Ten pomysł może zmienić wszystko
Działa laserowe dla wojska. Takiej broni pozazdrości Polsce cały świat
KrajDziała laserowe dla wojska. Takiej broni pozazdrości Polsce cały świat