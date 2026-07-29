Legitymacja emeryta-rencisty to kluczowy dokument, który potwierdza prawo do świadczeń emerytalnych i otwiera dostęp do szeregu ulg oraz przywilejów. ZUS wydaje ją po nabyciu prawa do emerytury, czyli po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) lub spełnieniu innych ustawowych warunków.

Jakie zniżki i uprawnienia daje legitymacja emeryta-rencisty?

Dzięki legitymacji emeryci i renciści mogą korzystać z szerokiego pakietu ulg i niższych opłat. Zniżki obejmują m.in.:

Zdrowie i leki

Darmowe leki dla osób po 65. roku życia posiadających receptę oznaczoną literą „S" (refundowane leki z listy)

Preferencyjne ceny wizyt lekarskich oraz zabiegów rehabilitacyjnych

Zwolnienie z części opłat za rehabilitację i zniżki w ośrodkach uzdrowiskowych

Rabaty w wybranych aptekach dla seniorów

Transport i komunikacja

Zniżki na przejazdy komunikacją miejską często 50 proc. lub więcej, a po 70. roku życia często przejazdy darmowe

Zniżki na przejazdy koleją w PKP dwa przejazdy w roku z ulgą 37 proc. (pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe); przewoźnicy regionalni oferują zniżki 25–50 proc. na bilety jednorazowe i okresowe

Abonament RTV

Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego dla osób powyżej 60. roku życia spełniających kryteria dochodowe

Kultura, sport i rekreacja

Zniżki w placówkach kultury, jak np. kina, teatry, opera, filharmonie, galerie

Zniżki w basenach i pływalniach

Zniżki lub brak opłat na zajęcia sportowe dla seniorów

Korzystniejsze ceny usług turystycznych, wydarzeń sportowych oraz wstępu do parków narodowych

Sprawy urzędowe

Ulga na wyrobienie paszportu

Codzienne zakupy i usługi

Zniżki w wybranych sklepach i sieciach handlowych na produkty spożywcze i artykuły codziennego użytku

Rabaty na usługi osobiste, np. fryzjerskie, kosmetyczne, masaże

Jak uzyskać legitymację emerytalną?

Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, automatycznie otrzymują mLegitymację, czyli wersję elektroniczną w aplikacji mObywatel. Od stycznia 2023 r. seniorzy mogą dodać dokument „legitymacja emeryta-rencisty" w mObywatelu po zalogowaniu, bez dodatkowego wniosku.

Wersja papierowa jest wydawana wyłącznie na życzenie (formularz ERL). Dokument można odebrać w placówce ZUS lub otrzymać pocztą. Plastikowa karta nie jest już podstawowym kanałem. Dla ZUS to właśnie mLegitymacja jest dziś główną formą dokumentu, z której korzysta niemal 1,5 miliona świadczeniobiorców.

Legitymacja emeryta-rencisty. Zmiany od lipca 2026 r.

Od poniedziałku 13 lipca 2026 r. ZUS rozpoczął wydawanie legitymacji emeryta-rencisty według zupełnie nowego wzoru. Znana biało-zielona karta odchodzi do lamusa, a jej miejsce zajmuje dokument szaro-niebieski, z zabezpieczeniami stosowanymi w dokumentach urzędowych.

Czy trzeba wymienić starą legitymację?

Nie ma potrzeby wymieniać starego dokumentu. Jeśli posiadamy ważną legitymację wydaną według dotychczasowego wzoru, można z niej spokojnie dalej korzystać. Zmiana przepisów nie unieważnia dokumentów wydanych wcześniej, a więc ZUS nie wycofuje z obiegu starych kart. Wszystkie legitymacje wystawione na dotychczasowych blankietach zachowują ważność przez okres na nich wskazany. Przez najbliższe lata w obiegu będą funkcjonować równolegle stare zielone i nowe szaro-niebieskie karty. Obie będą honorowane tak samo.

Nowa legitymacja emeryta-rencisty: Kto dostanie dokument?

Nowa legitymacja trafi do trzech grup osób:

Do nowych emerytów i rencistów, którym ZUS wydaje dokument po raz pierwszy

Osób, które zgubiły legitymację

Osób, których dokument uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu

Wniosek o plastikową kartę (formularz ERL) składa się więc wtedy, gdy realnie potrzebujesz nowego dokumentu, a nie za każdym razem, gdy zmienia się wzór. Wyrobienie karty jest bezpłatne.

Zmienia się mLegitymacja w mObywatelu

Dla ZUS wersja cyfrowa jest dziś podstawowym kanałem. mLegitymacja emeryta-rencisty wystawiana jest automatycznie każdemu, kto nabywa prawo do emerytury lub renty z ZUS. Plastikowa karta jest natomiast wydawana wyłącznie na wniosek.

Legitymacja emeryta-rencisty [PODSUMOWANIE]

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument otwierający dostęp do szerokiego pakietu zniżek i uprawnień, od darmowych leków i zwolnienia z abonamentu RTV, przez zniżki na komunikację miejską i kolejową, po rabaty w kulturze, sporcie, sklepach i usługach. Można ją otrzymać w formie elektronicznej (mLegitymacja w mObywatelu, wydawana automatycznie) lub papierowej (na wniosek, formularz ERL). Od 13 lipca 2026 r. ZUS wydaje nowy wzór karty. Stare biało-zielone legitymacje pozostają ważne i nie trzeba ich wymieniać. Nowe dokumenty trafią tylko do nowych emerytów oraz osób, które zgubiły lub zniszczyły kartę.