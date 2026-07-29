Legitymacja emeryta-rencisty to nie tylko potwierdzenie prawa do świadczeń z ZUS, ale także klucz do szerokiego pakietu zniżek i przywilejów: od darmowych leków i zwolnienia z abonamentu RTV, przez zniżki w komunikacji, po rabaty sklepach i usługach. Co zmieniło się w przepisach w lipcu 2026 r. i na czym szczególnie seniorzy mogą zaoszczędzić, wspierając się kartą? Omawiamy w artykule.
Legitymacja emeryta-rencisty to kluczowy dokument, który potwierdza prawo do świadczeń emerytalnych i otwiera dostęp do szeregu ulg oraz przywilejów. ZUS wydaje ją po nabyciu prawa do emerytury, czyli po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) lub spełnieniu innych ustawowych warunków.
Jakie zniżki i uprawnienia daje legitymacja emeryta-rencisty?
Dzięki legitymacji emeryci i renciści mogą korzystać z szerokiego pakietu ulg i niższych opłat. Zniżki obejmują m.in.:
Zdrowie i leki
- Darmowe leki dla osób po 65. roku życia posiadających receptę oznaczoną literą „S" (refundowane leki z listy)
- Preferencyjne ceny wizyt lekarskich oraz zabiegów rehabilitacyjnych
- Zwolnienie z części opłat za rehabilitację i zniżki w ośrodkach uzdrowiskowych
- Rabaty w wybranych aptekach dla seniorów
Transport i komunikacja
- Zniżki na przejazdy komunikacją miejską często 50 proc. lub więcej, a po 70. roku życia często przejazdy darmowe
- Zniżki na przejazdy koleją w PKP dwa przejazdy w roku z ulgą 37 proc. (pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe); przewoźnicy regionalni oferują zniżki 25–50 proc. na bilety jednorazowe i okresowe
Abonament RTV
- Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego dla osób powyżej 60. roku życia spełniających kryteria dochodowe
- Kultura, sport i rekreacja
- Zniżki w placówkach kultury, jak np. kina, teatry, opera, filharmonie, galerie
- Zniżki w basenach i pływalniach
- Zniżki lub brak opłat na zajęcia sportowe dla seniorów
- Korzystniejsze ceny usług turystycznych, wydarzeń sportowych oraz wstępu do parków narodowych
Sprawy urzędowe
- Ulga na wyrobienie paszportu
Codzienne zakupy i usługi
- Zniżki w wybranych sklepach i sieciach handlowych na produkty spożywcze i artykuły codziennego użytku
- Rabaty na usługi osobiste, np. fryzjerskie, kosmetyczne, masaże
Jak uzyskać legitymację emerytalną?
Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, automatycznie otrzymują mLegitymację, czyli wersję elektroniczną w aplikacji mObywatel. Od stycznia 2023 r. seniorzy mogą dodać dokument „legitymacja emeryta-rencisty" w mObywatelu po zalogowaniu, bez dodatkowego wniosku.
Wersja papierowa jest wydawana wyłącznie na życzenie (formularz ERL). Dokument można odebrać w placówce ZUS lub otrzymać pocztą. Plastikowa karta nie jest już podstawowym kanałem. Dla ZUS to właśnie mLegitymacja jest dziś główną formą dokumentu, z której korzysta niemal 1,5 miliona świadczeniobiorców.
Legitymacja emeryta-rencisty. Zmiany od lipca 2026 r.
Od poniedziałku 13 lipca 2026 r. ZUS rozpoczął wydawanie legitymacji emeryta-rencisty według zupełnie nowego wzoru. Znana biało-zielona karta odchodzi do lamusa, a jej miejsce zajmuje dokument szaro-niebieski, z zabezpieczeniami stosowanymi w dokumentach urzędowych.
Czy trzeba wymienić starą legitymację?
Nie ma potrzeby wymieniać starego dokumentu. Jeśli posiadamy ważną legitymację wydaną według dotychczasowego wzoru, można z niej spokojnie dalej korzystać. Zmiana przepisów nie unieważnia dokumentów wydanych wcześniej, a więc ZUS nie wycofuje z obiegu starych kart. Wszystkie legitymacje wystawione na dotychczasowych blankietach zachowują ważność przez okres na nich wskazany. Przez najbliższe lata w obiegu będą funkcjonować równolegle stare zielone i nowe szaro-niebieskie karty. Obie będą honorowane tak samo.
Nowa legitymacja emeryta-rencisty: Kto dostanie dokument?
Nowa legitymacja trafi do trzech grup osób:
- Do nowych emerytów i rencistów, którym ZUS wydaje dokument po raz pierwszy
- Osób, które zgubiły legitymację
- Osób, których dokument uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu
Wniosek o plastikową kartę (formularz ERL) składa się więc wtedy, gdy realnie potrzebujesz nowego dokumentu, a nie za każdym razem, gdy zmienia się wzór. Wyrobienie karty jest bezpłatne.
Zmienia się mLegitymacja w mObywatelu
Dla ZUS wersja cyfrowa jest dziś podstawowym kanałem. mLegitymacja emeryta-rencisty wystawiana jest automatycznie każdemu, kto nabywa prawo do emerytury lub renty z ZUS. Plastikowa karta jest natomiast wydawana wyłącznie na wniosek.
Legitymacja emeryta-rencisty [PODSUMOWANIE]
Legitymacja emeryta-rencisty to dokument otwierający dostęp do szerokiego pakietu zniżek i uprawnień, od darmowych leków i zwolnienia z abonamentu RTV, przez zniżki na komunikację miejską i kolejową, po rabaty w kulturze, sporcie, sklepach i usługach. Można ją otrzymać w formie elektronicznej (mLegitymacja w mObywatelu, wydawana automatycznie) lub papierowej (na wniosek, formularz ERL). Od 13 lipca 2026 r. ZUS wydaje nowy wzór karty. Stare biało-zielone legitymacje pozostają ważne i nie trzeba ich wymieniać. Nowe dokumenty trafią tylko do nowych emerytów oraz osób, które zgubiły lub zniszczyły kartę.
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