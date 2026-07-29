W opublikowanym w środę lipcowym sondażu IBRiS na zlecenie Onetu Karol Nawrocki uzyskał 51,3 proc. wskazań pozytywnych („zdecydowanie ufam” - 26,1 proc., „raczej ufam” - 25,2 proc.). Onet zauważył jednak, że to o 3,5 pkt proc. mniej niż przed miesiącem.

Z kolei brak zaufania do głowy państwa zadeklarowało 41,6 proc. badanych („zdecydowanie nie ufam” - 31,9 proc., „raczej nie ufam” - 9,7 proc.).

Kto jeszcze uplasował się na podium rankingu zaufania?

Na drugim miejscu uplasował się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 42,3 proc. osób („zdecydowanie ufam” - 16 proc., „raczej ufam” - 26,3 proc.). Jak czytamy, to o 7,4 pkt proc. więcej niż w czerwcu. Nie ufa mu natomiast 45 proc. ankietowanych („zdecydowanie nie ufam” - 29,9 proc., „raczej nie ufam” - 15,1 proc.). „To najlepszy wynik Kosiniaka-Kamysza od października 2025 r.” – dodał Onet.

Trzecie miejsce w rankingu zajął wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski – ufa mu 41,5 proc. osób („zdecydowanie ufam” - 22,3 proc., „raczej ufam” - 19,2 proc.) - o 1,1 pkt proc. mniej niż w czerwcu. Nie ufa mu natomiast 49,7 proc. ankietowanych („zdecydowanie nie ufam” - 34,7 proc., „raczej nie ufam” - 15 proc.).

Z badania wynika, że największy wzrost zaufania zanotował lider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Uzyskał on 39,9 proc. pozytywnych wskazań - o 10 pkt proc. więcej niż miesiąc temu („zdecydowanie ufam” - 16,9 proc., „raczej ufam” - 23 proc.).

Nie ufa mu natomiast 46,4 proc. respondentów („zdecydowanie nie ufam” — 23,2 proc., „raczej nie ufam” — 23,2 proc.).

Redakcja podała, że jak wynika z sondażu, premierowi Donaldowi Tuskowi ufa 35,5 proc. badanych Polaków (o 2,6 pkt proc. mniej), Włodzimierzowi Czarzastemu 32,5 proc. (o 3,5 pkt proc. mniej), a Mateuszowi Morawieckiemu 32,3 proc. (o 3 pkt proc. mniej).

Kolejne miejsce – jak czytamy - przypadło Piotrowi Zgorzelskiemu, któremu ufa 30,5 proc. ankietowanych (wzrost o 2,3 pkt proc.).

„Dalej znalazł się kolejny z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, z wynikiem 26,8 proc., co oznacza wzrost zaufania o 3,4 pkt proc.” – czytamy.

Wiadomo, komu Polacy ufają najmniej

Onet zwrócił też uwagę, że „mniej ankietowanych niż przed miesiącem ufa z kolei Jarosławowi Kaczyńskiemu” - 26 proc. (spadek o 2,8 pkt proc.). Za nim znalazł się lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - w lipcu zaufanie do niego zadeklarowało 24,9 proc. Polaków (wzrost o 1,2 pkt proc.)

„Spory wzrost zaufania widoczny jest u Adriana Zandberga, którego dobrze ocenia 24,5 proc. badanych (wzrost o 6,1 pkt proc.). Kolejne miejsce należy do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, któremu ufa 21,9 proc. ankietowanych (spadek o 1,7 pkt proc.)” – czytamy.

Z sondażu wynika, że kandydatowi PiS na premiera Przemysławowi Czarnkowi ufa obecnie 21,6 proc. respondentów (spadek o 6,4 pkt proc.).

Na przedostatnim miejscu jest Szymon Hołownia z wynikiem 18,4 proc. „Ranking zaufania zamyka ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz — ufa jej zaledwie 10,4 proc. Polaków (spadek o 5,3 pkt proc.)” – czytamy.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 24-25 lipca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.