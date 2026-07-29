Macie dom lub mieszkanie? O tym obowiązku musicie pamiętać. Kara za spóźnienie może sięgnąć 64 tys. zł

Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych obowiązków właścicieli domów, mieszkań, działek oraz innych nieruchomości. Każdego roku właściwy urząd gminy lub miasta wydaje decyzję określającą wysokość należnego podatku oraz terminy jego zapłaty.

Jeżeli roczna kwota podatku przekracza 100 złotych, należność można uregulować w czterech ratach. Przypadają one 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. W przypadku, gdy podatek nie przekracza 100 złotych, trzeba go zapłacić jednorazowo do pierwszego z tych terminów.

Najbliższą datą, o której powinni pamiętać podatnicy, jest właśnie 15 września, kiedy upływa termin zapłaty trzeciej raty.

Decyzja z gminy określa wysokość podatku

Podstawą do zapłaty podatku od nieruchomości jest decyzja wydawana przez urząd gminy lub miasta. To w niej znajdują się informacje o wysokości zobowiązania oraz terminach, w których należy uregulować poszczególne raty.

Choć harmonogram płatności jest znany od początku roku, wielu właścicieli nieruchomości zapomina o kolejnych terminach. Najczęściej wynika to z przeoczenia korespondencji albo zwykłego odłożenia płatności na później.

Spóźniona decyzja nie pozbawia prawa do zapłaty

Zdarza się, że decyzja podatkowa trafia do podatnika już po upływie ustawowego terminu płatności. W takiej sytuacji przepisy przewidują dodatkowy czas na uregulowanie należności.

Od dnia doręczenia decyzji podatnik ma 14 dni na zapłatę podatku. Nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązku jego uiszczenia. Po otrzymaniu dokumentu należność trzeba opłacić w wyznaczonym terminie, aby uniknąć dalszych konsekwencji.

Nieterminowa wpłata oznacza dodatkowe koszty

Przekroczenie terminu płatności powoduje powstanie zaległości podatkowej. Od zaległej kwoty naliczane są odsetki za zwłokę, które rosną wraz z każdym kolejnym dniem opóźnienia.

Jeżeli zobowiązanie przez dłuższy czas pozostaje nieuregulowane, urząd może wszcząć postępowanie egzekucyjne. W praktyce oznacza to możliwość przymusowego dochodzenia należności przez organ egzekucyjny.

Przepisy przewidują również odpowiedzialność za uchylanie się od obowiązków podatkowych. W skrajnych przypadkach sankcje finansowe mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości?

Wysokość podatku nie jest jednakowa w całym kraju. Stawki ustalają rady gmin, ale nie mogą one przekroczyć maksymalnych limitów ogłaszanych każdego roku przez Ministra Finansów.

W 2026 roku najwyższa dopuszczalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 złotego za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Dla budynków lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej maksymalna stawka wynosi 35,53 złotego za metr kwadratowy, natomiast dla pozostałych budynków – 12 złotych za metr kwadratowy.

W przypadku gruntów wysokość podatku zależy od ich przeznaczenia. Obowiązujące stawki mogą wynosić od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych za metr kwadratowy.

Kto ma obowiązek zapłaty podatku?

Podatek od nieruchomości płacą przede wszystkim właściciele domów, mieszkań, lokali użytkowych i działek. Obowiązek ten dotyczy również użytkowników wieczystych gruntów oraz osób władających nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w przypadkach określonych w przepisach.

Sama umowa najmu nie powoduje natomiast powstania obowiązku podatkowego po stronie najemcy. Podatek od nieruchomości opłaca właściciel lokalu lub inny podmiot, na którym ciąży ten obowiązek zgodnie z ustawą.

Zobacz też: Powiedz, gdzie odpoczywasz, a powiem, ile zarabiasz

Lepiej nie odkładać płatności na ostatnią chwilę

Termin 15 września warto zaznaczyć w kalendarzu. Nawet niewielkie opóźnienie może oznaczać konieczność zapłaty odsetek za zwłokę, a w przypadku długotrwałych zaległości także wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Regularne sprawdzanie terminów wskazanych w decyzji podatkowej i terminowe regulowanie należności pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz problemów z urzędem.