Gazeta Prawna
Kraj

Rozłam w PiS się pogłębia? Kolejny poseł przechodzi do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego

Piotr Uściński
Rozłam w PiS się pogłębia. Piotr Uściński idzie do Mateusza MorawieckiegoPAP / Radek Pietruszka
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 08:26

Jarosław Kaczyński nie będzie zadowolony. Kolejny poseł opuści szeregi Prawa i Sprawiedliwości, by dołączyć do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego „Rozwój Plus”. O swojej decyzji Piotr Uściński poinformował za pośrednictwem platformy X.

Skrót artykułu

Piotr Uściński napisał w środę rano na platformie X, że dołączy do stowarzyszenia „Rozwój Plus”. „Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego (...) Czołem Wielkiej Polsce” - zaznaczył we wpisie.

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości przez inicjatywę Morawieckiego

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Są to – jak mówił – 44 osoby, nie tylko związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego „Rozwój Plus”, ale też takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu.

Bochenek poinformował, że po zatwierdzeniu listy przez Komitet Polityczny, sprawa – zgodnie ze statutem partii – przekazana została do rzecznika dyscypliny partyjnej, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawnej.

B. premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że komunikat po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbiera jako próbę przeciągania kiepskiego serialu. Przyjmuję, że zostaliśmy usunięci - powiedział Morawiecki przywołując piątkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Wcześniej, we wtorek, Morawiecki pytany w Polsat News, czy planowane są jeszcze jakieś transfery polityków PiS do stowarzyszenia „Rozwój plus”, powiedział, że „tak może być”. - Jestem po paru rozmowach, z których jedna została już zakończona i jutro sądzę, że zostanie ta informacja przekazana - dodał.

Uściński w rządzie Mateusza Morawieckiego był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (2021-2023).

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Źródło: PAP
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politykaPiSMateusz Morawiecki

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