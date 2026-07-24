Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, czyli w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera. Propozycja związana jest z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu.

Zgodnie z nowelą wartość vouchera nie może być niższa niż kwota, którą klient wcześniej wpłacił za wycieczkę. Przyjęcie vouchera nie spowoduje rozwiązania umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością organizatora turystyki.

– To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa – ocenił prezydent, cytowany przez KPRP. (PAP)