Gazeta Prawna
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Ważna zmiana dla klientów biur podróży. Prezydent podpisał ustawę

voucher karta podarunkowa
Prezydent podpisał nowelę o voucherach dla klientów biur podróży za odwołane wycieczkiShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:29

Klienci biur podróży będą mogli otrzymać voucher zamiast zwrotu pieniędzy za odwołaną wycieczkę. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o imprezach turystycznych, która wprowadza takie rozwiązanie w związku z zakłóceniami wyjazdów spowodowanymi konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, czyli w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera. Propozycja związana jest z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu.

Zgodnie z nowelą wartość vouchera nie może być niższa niż kwota, którą klient wcześniej wpłacił za wycieczkę. Przyjęcie vouchera nie spowoduje rozwiązania umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością organizatora turystyki.

– To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa – ocenił prezydent, cytowany przez KPRP. (PAP)

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Źródło: PAP
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