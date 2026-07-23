Gazeta Prawna
Kraj

Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media. KPRM: trzeba zwrócić 5,7 mln zł

urząd skarbowy, podatki, postępowanie podatkowe
Grabiec: konta Fundacji Niezależne Media zajęte w związku z wynikami audytu KAS i decyzjami KPRMShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:02

Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media na wniosek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak poinformował szef KPRM Jan Grabiec, działania są związane z decyzjami nakazującymi zwrot 5,7 mln zł dotacji przyznanej w 2023 roku oraz blisko 857 tys. zł odsetek.

Skrót artykułu

Jak informowały media, wiosną 2023 roku kancelaria premiera za czasów kierowania rządem przez Mateusza Morawieckiego, przyznała Fundacji Niezależne Media dotację o wysokości około 5,7 mln zł. Środki te miały pochodzić z ogólnej rezerwy budżetowej i zostać wykorzystane w projekcie „Akademia Demokracji”.

Decyzja KPRM i zajęcie kont Fundacji Niezależne Media

„Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale 5,7 mln zł nienależnie pobranej dotacji oraz 857 tys. odsetek trzeba zwrócić. Urząd Skarbowy na wniosek Kancelarii Premiera zajął konta Fundacji Niezależne Media w związku z wynikami audytu Krajowej Administracji Skarbowej z 2024 r. i decyzjami KPRM z 2025 i 2026 r. o zwrocie dotacji udzielonej w 2023 r. Dotacja została wówczas udzielona bez podstawy prawnej” - napisał w czwartek po południu Grabiec na platformie X.

Z opublikowanego w marcu tego roku – więc po zmianie rządu, którym obecnie kieruje Donald Tusk - oświadczenia Fundacji wynikało, że ta została zobowiązana decyzją KPRM do zwrotu tej dotacji. Kancelaria miała stwierdzić, że dotacja ta była nienależna, bo projekt miał nie mieścić się w celach statutowych Fundacji.

Fundacja – jak czytamy w jej komunikacie - zaskarżyła tę decyzję, wskazując m.in. na naruszenie przepisu konstytucji. „Argument ten jednak nie został w ogóle rozpatrzony przy ponownym rozpoznaniu sprawy” – czytamy.

Odpowiedź TV Republika i stanowisko szefa KPRM

W środę poinformowano o zajęciu rachunków Fundacji. W oświadczeniu opublikowanym na koncie Tomasza Sakiewicza (redaktora naczelnego TV Republika) napisano, że Fundacja, TV Republika i inne podmioty z tej grupy, „podejmują stanowcze środki prawne wobec sprawców tych czynów”.

„Składamy skargę na te bezprecedensowe działania zagrażające wolności słowa i wolności gospodarczej oraz informujemy sądy, w których zawisła już ta sprawa, o zastosowaniu blokad kont bez ich zgody” – podano w oświadczeniu Sakiewicza i prezes Fundacji Joanny Jenerowicz. Zapowiedziano też zawiadomienie do prokuratury.

Jak podawano Fundacja Niezależne Media jest jednym z akcjonariuszy nadawcy Republiki.

W rozmowie z PAP szef KRPM Jan Grabiec potwierdzał, że obecne postępowanie jest efektem audytu KAS i decyzji wydanych przez KPRM o zwrocie dotacji w 2025 i 2026 roku. – Teraz wystawiliśmy tytuł wykonawczy i Urząd Skarbowy, jak rozumiem, wykonuje ten tytuł wykonawczy – powiedział Grabiec.

Dodał, że cała sprawa „jest znana Telewizji Republika od 2024 roku”. – Wiedzieli od dawna, zapadła decyzja o tym, że muszą zwrócić nielegalnie pobraną dotację w wysokości 5 mln 700 tys. zł, więc znają to doskonale – powiedział Grabiec. Potwierdził, że KPRM domaga się też zwrotu odsetek w wysokości 857 tys. zł. (PAP)

nl/ mja/ mro/

Autopromocja
cru_praktyczne_aspekty.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

urząd skarbowyKPRMniezależne media

Powiązane

Warsaw,,Poland.,19,May,2022.,Building,Of,The,State,Prosecutor's
PrawnikProkuratura nie będzie niezależna? Jest propozycja nowego regulaminu
Dziecko używające laptopa
OpinieProjekt o pornografii w internecie może uderzyć w media społecznościowe
miś pluszowy przy laptopie
Prawo internetu i ochrony danychCzy nowe przepisy o ochronie dzieci zablokują media społecznościowe?

Najważniejsze

Krakow,,Poland,-,June,6,,2026:,Karol,Nawrocki,,President,Of
KrajPrezydent Nawrocki chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. To już drugi wniosek
ręce trzymające gotówkę
Magazyn„Mniej więcej”. Dużo długu, mało kredytu, AI nie rewolucjonizuje rynku pracy
Autobus komunikacji miejskiej stojący na przystanku w mieście, do którego wsiadają pasażerowie w różnym wieku.
KrajDarmowe przejazdy dla seniorów: Od jakiego wieku i jakie dokumenty są potrzebne?
Widok na kilka aplikacji na smartfonie, m.in. X (dawniej Twitter), Instagram, Facebook.
MagazynWróbel: kto by się przejmował, skoro tak dobrze się bawimy na X [FELIETON]
Siedziba EBC
Finanse i gospodarkaNowa decyzja EBC. Bank wskazał największe zagrożenie dla gospodarki
BYD
TransportObawy tysięcy kierowców rozwiane. Chiński gigant zapowiedział kluczową inwestycję w Polsce