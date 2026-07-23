Urzędy pod falami wniosków. Urzędnicy nie nadążają z obsługą

Prawdziwy szturm na gminne referaty planowania przestrzennego i budownictwa trwa w najlepsze. Do urzędowych okienek spływają tysiące podań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, popularnie nazywanych „wuzetkami”. Skala zjawiska przybrała rozmiary, z którymi samorządy do tej pory się nie mierzyły.

– Przyrosty są od kilkuset do nawet tysiąca procent – przyznał w wypowiedzi dla „Dziennika Gazety Prawnej” dr Łukasz Grzesiak, urbanista i kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy Kłodawa. Taki zalew dokumentacji oznacza ogromne zatory legislacyjne i sprawia, że urzędnicy zmuszeni są pracować pod gigantyczną presją czasu.

Twarda odpowiedź rządu: Pieniędzy ani dodatkowych etatów nie będzie

Wobec dramatycznej sytuacji w gminnych biurach, w sprawę postanowili włączyć się posłowie Konfederacji, składając interpelację poselską do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że ze ze względu na mocno ograniczone zasoby kadrowe w samorządach wiele postępowań o wydanie warunków zabudowy nie zostanie nawet wszczętych przed wejściem w życie nowych regulacji – i to mimo że inwestorzy złożyli dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nadzieje na wsparcie ze strony administracji rządowej zostały jednak szybko rozwiane. Jak poinformował w odpowiedzi na interpelację wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, resort nie planuje wprowadzenia żadnych dodatkowych mechanizmów finansowych ani kadrowych. Samorządy muszą zatem poradzić sobie z tym problemem całkowicie na własną rękę.

Skąd ten pośpiech? Graniczna data 31 sierpnia i widmo zakazu budowy

Jak zwraca uwagę serwis WNP, w wielu gminach wciąż trwają intensywne prace nad wdrożeniem planów ogólnych, które na długie lata przesądzą o wartości nieruchomości oraz o możliwościach ich zagospodarowania.

Przyczyną masowej mobilizacji właścicieli działek jest kończący się okres przejściowy w reformie planowania przestrzennego. Dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą obowiązywać wyłącznie do 31 sierpnia 2026 r. To ostateczna data, do której gminy muszą uchwalić tak zwane plany ogólne.

Nowe plany ogólne precyzyjnie podzielą tereny gmin na strefy i przesądzą o tym, gdzie zabudowa mieszkaniowa będzie dopuszczalna, a gdzie zostanie kategorycznie zakazana. Działki nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania zyskają prawo do zabudowy tylko wtedy, gdy znajdą się w tzw. obszarze uzupełnienia zabudowy (OUZ). Dziś Polacy próbują wyprzedzić te decyzje i uzyskać bezterminową „wuzetkę”, zanim wejdą w życie nowe, rygorystyczne ograniczenia.