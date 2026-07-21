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Sześciu nowych ambasadorów w Polsce. Uroczystość z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego

Krakow,,Poland,-,June,6,,2026:,Karol,Nawrocki,,President,Of
KPRP: Prezydent przyjął listy uwierzytelniające od sześciu nowych ambasadorów w PolsceShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:26

Prezydent Karol Nawrocki odebrał we wtorek w Belwederze listy uwierzytelniające od sześciu nowych ambasadorów akredytowanych w Polsce – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Są to przedstawiciele Indii, Brazylii, Czadu, Ghany, Timoru Wschodniego i Botswany.

Jak przekazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta, listy złożyli ambasadorowie: Republiki Indii w RP Neeta Bhushan, Federacyjnej Republiki Brazylii w RP Luis Cesar Gasser, Republiki Czadu w RP z siedzibą w Berlinie Youssouf Abassalah, Republiki Ghany w RP z siedzibą w Pradze Theresa Adjei–Mensah, Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego w RP z siedzibą w Brukseli Maria de Lurdes Martins de Sousa Bessa oraz Republiki Botswany w RP z siedzibą w Berlinie John–Thomas Dipowe.

Od objęcia urzędu Prezydenta RP przez Karola Nawrockiego uroczystości wręczenia listów uwierzytelniających odbywały się już kilkukrotnie. Wcześniejsze ceremonie miały miejsce: 26 września, 13 października i 6 listopada ubiegłego roku oraz 27 marca 2026 r.

Wręczenie listów uwierzytelniających jest elementem procedury akredytacji ambasadora i stanowi oficjalne potwierdzenie jego statusu jako przedstawiciela państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. (PAP)

jj/ par/

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Źródło: PAP
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