Jak przekazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta, listy złożyli ambasadorowie: Republiki Indii w RP Neeta Bhushan, Federacyjnej Republiki Brazylii w RP Luis Cesar Gasser, Republiki Czadu w RP z siedzibą w Berlinie Youssouf Abassalah, Republiki Ghany w RP z siedzibą w Pradze Theresa Adjei–Mensah, Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego w RP z siedzibą w Brukseli Maria de Lurdes Martins de Sousa Bessa oraz Republiki Botswany w RP z siedzibą w Berlinie John–Thomas Dipowe.

Od objęcia urzędu Prezydenta RP przez Karola Nawrockiego uroczystości wręczenia listów uwierzytelniających odbywały się już kilkukrotnie. Wcześniejsze ceremonie miały miejsce: 26 września, 13 października i 6 listopada ubiegłego roku oraz 27 marca 2026 r.

Wręczenie listów uwierzytelniających jest elementem procedury akredytacji ambasadora i stanowi oficjalne potwierdzenie jego statusu jako przedstawiciela państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. (PAP)

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