Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej rozpoczął śledztwo dotyczące zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego – informuje TVN24. Prokurator, który był jednym z zaufanych ludzi Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego jest w „kręgu podejrzanych” o ukrycie ważnych dokumentów przed kontrolerami Najwyżej Izby Kontroli.

Sprawa ma ścisły związek z zakupem przez ministerstwo sprawiedliwości kierowane wówczas przez Ziobrę szpiegującego systemu Hermes.

Dziennikarze TVN24 oficjalnie potwierdzili, że wydział wewnętrzny Prokuratury Krajowej bada sprawę zaangażowania prokuratora Ostrowskiego w proceder związany z ukrywaniem dokumentów przed NIK.

Szpiegowskie oprogramowanie Hermes w prokuraturze

Najwyższa Izba Kontroli wkroczyła do Prokuratury Krajowej w 2022 roku. Urzędnicy mieli przyjrzeć się temu, jak prokuratorzy wydają publiczne pieniądze. Prokurator Michał Ostrowski, który znajduje się teraz na celowniku kolegów, pełnił wówczas funkcję dyrektora departamentu ds. przestępczości gospodarczej w Prokuraturze Krajowej.

W marcu 2023 roku awansował na zastępcę prokuratora krajowego. Formalnie funkcję tę pełni do dziś.

To właśnie prokurator Ostrowski miał nadzorować zakup szpiegującego oprogramowania Hermes. Przypomnijmy, system został zakupiony przez polskie organy ścigania w listopadzie 2020 roku od izraelskiego producenta systemu Pegasus. Wówczas rządy sprawowało w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, a ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.

Wiadomo, że system pozwalał na zbieranie i gromadzenie dostępnych w sieci danych o konkretnych osobach. Dzięki systemowi możliwe było również podsłuchiwanie polityków, prokuratorów, prawników, a nawet dziennikarzy. Ofiarami Hermesa padały głównie osoby, co do lojalności, których poprzednia władza miała wątpliwości.

Prokurator „schował” faktury przed kontrolerami NIK

Według ustaleń wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej to właśnie prokurator Ostrowski miał odpowiadać za ukrycie przed kontrolerami NIK faktur, jakie izraelska firma wystawiła co roku za utrzymanie systemu Hermes.

Jak ustaliło TVN24 wątek prokuratora Ostrowskiego i możliwego ukrywania przez niego faktur został wyłączony ze śledztwa, w którym badany jest zakup i użytkowanie systemu Hermes przez prokuraturę.

Prokurator Ostrowski spać spokojnie jednak nie może, bo sprawa, w której mógł maczać palce została już przekazana do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Ta właśnie komórka specjalizuje się w wykrywaniu i badaniu przewinień prokuratorów.

Mimo braku faktur, kontrolerzy NIK zakończyli procedurę sprawdzającą, a raport, który sporządzili był absolutnie druzgocący. Zwrócono w nim uwagę między innymi na to, że podejmując decyzję o zakupie systemu Hermes za 15 mln zł, bezprawnie pominięta została procedura zamówień publicznych.

Jak przekazał w rozmowie z TVN24 jeden z prokuratorów Prokuratury Krajowej, kwestia postawienia Ostrowskiemu zarzutów wydaje się być na ten moment przesądzona, skoro zamiast stać na straży prawa, ukrył fakturę i utrudniał kontrolę prowadzoną przez NIK.

Jaka wygląda procedura z postawieniem zarzutów prokuratorowi?

Tak jak polityków i sędziów, prokuratorów również chroni immunitet, więc, żeby prokurator Michał Ostrowski miał skutecznie postawione zarzuty prokuratorskie zgodę na to musi wyrazić najpierw sąd dyscyplinarny. O uchylenie immunitetu wnioskuje prokurator prowadzący śledztwo. Kwestie związane z uchyleniem prokuratorskiego immunitetu reguluje art. 135 ustawy Prawo o prokuraturze. Cała procedura karna już po uchyleniu immunitetu zapisana jest w Kodeksie postępowania karnego.

Jeśli więc sąd dyscyplinarny wyda zgodę na uchylenia prokuratorowi Michałowi Ostrowskiemu immunitetu, dalsze postępowanie potoczy się tak jak w każdym innym przypadku. Wydane zostanie postanowienie o postawieniu zarzutów określające kwalifikację prawną czynu, zostanie ono ogłoszone podejrzanemu, a sam podejrzany zostanie niezwłocznie przesłuchany. Podejrzany, tak jak w każdym innym przypadku, będzie miał prawo odmówić składania wyjaśnień lub je złożyć. Podejrzany będzie miał również prawo do skorzystania z pomocy obrońcy.

Z informacji TVN24 wynika, że do posiedzenia sądu dyscyplinarnego w sprawie pozbawienia immunitetu prokuratora Michała Ostrowskiego może dojść nawet za kilka tygodni.