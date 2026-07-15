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Kraj

Morawiecki reaguje na decyzję PiS. „Nie możemy stracić z oczu celu”

Mateusz Morawiecki
Morawiecki: budowa Wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój PlusPAP / Tomasz Gzell
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:01

Wiceprezes PiS i były premier Mateusz Morawiecki przekazał w środę, że głównym celem stowarzyszenia Rozwój Plus, którego jest twórcą, pozostaje „zbudowanie Wielkiej Polski”. Jak ocenił, organizacja stała się przestrzenią, w której Polacy chcą dyskutować o kierunkach rozwoju kraju i przedstawiać pomysły na przyszłość.

Na środowym posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości przyjęto uchwałę zobowiązującą członków partii do wystąpienia ze stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji o charakterze politycznym w ramach ugrupowania – chodzi przede wszystkim o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. Sasin już poinformował o zakończeniu działalności jego stowarzyszenia.

Morawiecki, który nie zjawił się na środowym posiedzeniu władz partii, podkreślił w późniejszym wpisie na platformie X, że „stowarzyszenie Rozwój Plus stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa”.

Zdaniem byłego premiera „Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie”. „Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się” - dodał.

„Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań stowarzyszenia Rozwój Plus.(PAP)

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Źródło: PAP
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Mateusz MorawieckiRozwój plus

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