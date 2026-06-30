Łukasz Nosek został liderem tegorocznej listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Jego majątek tygodnik oszacował na 24 mld zł. To awans o dziewięć pozycji wobec poprzedniego zestawienia i wzrost wyceny aktywów o ponad 336 proc. Tak duża zmiana na szczycie rankingu jest jednym z najmocniejszych sygnałów, że polskie fortuny coraz częściej powstają w sektorze nowych technologii, a nie wyłącznie w klasycznym przemyśle, handlu detalicznym czy nieruchomościach.

Nosek jest inwestorem technologicznym, związanym z amerykańskim rynkiem innowacji i kapitału wysokiego ryzyka. W materiałach poświęconych jego karierze często podkreśla się jego związki ze środowiskiem twórców PayPala oraz inwestycje w firmy technologiczne. W tegorocznym zestawieniu „Wprost” wyprzedził przedsiębiorców, którzy przez lata stanowili ścisłą czołówkę polskiego biznesu: Michała Sołowowa, Tomasza Biernackiego, Jerzego Staraka czy Zygmunta Solorza.

Rekordowy próg wejścia na listę 100 najbogatszych Polaków

Tegoroczna lista „Wprost” ma ważny wymiar. Próg wejścia do zestawienia wzrósł do 1,1 mld zł. Rok wcześniej wystarczał majątek szacowany na co najmniej 1 mld zł. To oznacza, że grono najbogatszych Polaków nie tylko się bogaci, ale także staje się bardziej konkurencyjne. Według „Wprost” tegoroczna edycja przyniosła rekordową liczbę debiutantów, a dominującymi obszarami nowych fortun są technologie, obronność i żywność.

W pierwszej setce pojawiły się kolejne nowe nazwiska. Adam Bartosiewicz zadebiutował na dwunastym miejscu z majątkiem szacowanym na blisko 5,7 mld zł. Kamila Gierszewska znalazła się na dwudziestej drugiej pozycji, a jej aktywa wyceniono na niemal 4,6 mld zł. To kolejne przykłady, że lista najbogatszych przestaje być zamkniętym katalogiem tych samych nazwisk, a coraz częściej odzwierciedla szybki wzrost firm działających w sektorach o wysokiej dynamice.

Najbogatsi Polacy 2026 według „Wprost”

Drugie miejsce w rankingu zajął Michał Sołowow, którego majątek wyceniono na 22,9 mld zł. Przemysłowiec pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiego biznesu. Jest kojarzony przede wszystkim z Synthosem, Cersanitem i Barlinkiem, czyli firmami, które przez lata budowały jego pozycję w sektorach przemysłowym, chemicznym i wyposażenia wnętrz. W tym przypadku ranking potwierdza trwałość dużych, tradycyjnych grup kapitałowych, choć nie wystarczyła ona do utrzymania pierwszego miejsca.

Podium zamknął Jerzy Starak z majątkiem wycenionym na 20 mld zł. Właściciel Polpharmy zanotował stabilny wzrost aktywów, szacowany na ponad 6 proc. wobec poprzedniego roku. Branża farmaceutyczna pozostaje jednym z filarów największych polskich majątków, ale w tegorocznym zestawieniu nie narzuca już całej dynamiki rankingu. Największe zmiany widać tam, gdzie kapitał jest powiązany z technologią, oprogramowaniem, sztuczną inteligencją i globalną skalą działalności.

Pierwsza dziesiątka listy „Wprost” przedstawia się następująco: Łukasz Nosek – 24 mld zł, Michał Sołowow – 22,9 mld zł, Jerzy Starak – 20 mld zł, Tomasz Biernacki – 16,1 mld zł, Sebastian Kulczyk – 11,9 mld zł, Zygmunt Solorz – 9,8 mld zł, Piotr Wojciechowski – 9,27 mld zł, Paweł Marchewka – 8,5 mld zł, Zbigniew Juroszek z synami – 9,3 mld zł oraz Piotr Dąbkowski i Mati Staniszewski, którym przypisano po 6 mld zł majątku.

Technologia w rankingu najbogatszych Polaków

Najbardziej widoczną zmianą jakościową jest wejście do ścisłej czołówki przedsiębiorców związanych ze sztuczną inteligencją. Piotr Dąbkowski i Mati Staniszewski, współtwórcy ElevenLabs, zadebiutowali w pierwszej dziesiątce z majątkami szacowanymi po 6 mld zł. To jeden z najmocniejszych przykładów tego, że polscy przedsiębiorcy technologiczni są już wyceniani nie według lokalnej skali, ale według globalnych parametrów rynku AI.

ElevenLabs rozwija rozwiązania związane z generowaniem i przetwarzaniem głosu przez sztuczną inteligencję. Według informacji opisywanych przez media biznesowe firma osiągnęła wycenę liczona w miliardach dolarów, a jej narzędzia są wykorzystywane przez klientów z wielu sektorów. To istotne, bo w rankingu najbogatszych Polaków coraz wyraźniej widać firmy, które nie rosły przez dekady w oparciu o majątek produkcyjny, sieci sprzedaży czy ziemię, lecz dzięki oprogramowaniu, badaniom, algorytmom i szybkiemu wejściu na rynki zagraniczne.

Obecność Dąbkowskiego i Staniszewskiego w pierwszej dziesiątce ma także znaczenie symboliczne. Jeszcze kilka lat temu polski biznes technologiczny był często oceniany przez pryzmat pojedynczych sukcesów, a nie trwałego zjawiska. Tegoroczne zestawienie „Wprost” pokazuje, że nowe technologie przestały być dodatkiem do listy najbogatszych. Stały się jedną z głównych osi jej przebudowy.

Awans Piotra Wojciechowskiego i spadek Tomasza Biernackiego

Jednym z największych awansów w tegorocznym rankingu jest wynik Piotra Wojciechowskiego. Jego majątek oszacowano na ponad 9,2 mld zł, a pozycja w zestawieniu poprawiła się o 62 miejsca. Wzrost wyceny sięgnął blisko 600 proc. To ruch, który dobrze pokazuje skalę zmienności wśród największych polskich fortun. Wysokie miejsce w rankingu nie jest już zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy budowali biznes przez wiele dekad i od lat utrzymywali stabilną pozycję w czołówce.

Odwrotny kierunek widać w przypadku Tomasza Biernackiego, twórcy sieci Dino. Jego majątek „Wprost” oszacował na 16,1 mld zł, co oznacza spadek o ponad 42 proc. wobec poprzedniego zestawienia. Biernacki przesunął się z pierwszego na czwarte miejsce. To nadal jedna z największych prywatnych fortun w Polsce, ale skala korekty pokazuje, że wyceny przedsiębiorców związanych z handlem detalicznym są mocno zależne od warunków rynkowych, oczekiwań inwestorów i perspektyw dalszego wzrostu.

Sebastian Kulczyk, Zygmunt Solorz i korekty dużych fortun

W czołówce rankingu znalazł się także Sebastian Kulczyk. Jego majątek oszacowano na 11,9 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 109 proc. i awans na piąte miejsce. W tym samym czasie Dominika Kulczyk znalazła się poza pierwszą dziesiątką. Jej majątek spadł poniżej 5 mld zł, a pozycja obniżyła się o siedem miejsc, do osiemnastej lokaty.

Zygmunt Solorz, twórca Polsatu, zajął szóste miejsce z majątkiem wycenionym na 9,8 mld zł. W jego przypadku „Wprost” wskazuje na wzrost o blisko 9 proc., mimo spadku o dwie pozycje w całym zestawieniu. To pokazuje, że sama poprawa wartości majątku nie zawsze wystarcza, aby utrzymać miejsce w rankingu, jeżeli inni przedsiębiorcy rosną znacznie szybciej.

Polskie fortuny między przemysłem, handlem i technologią

Ranking „Wprost” nie oznacza końca znaczenia tradycyjnych branż. W pierwszej dziesiątce nadal są przedsiębiorcy związani z przemysłem, farmaceutyką, mediami, handlem i produkcją. Różnica polega jednak na tempie zmian. Majątki budowane w klasycznych sektorach częściej podlegają stopniowym korektom, podczas gdy technologie i sztuczna inteligencja potrafią w krótkim czasie tworzyć wyceny porównywalne z dorobkiem firm rozwijanych przez kilkadziesiąt lat.

Najważniejszy wniosek z tegorocznej listy jest prosty: polski kapitał staje się bardziej zróżnicowany. Obok fortun przemysłowych i handlowych coraz mocniej rosną majątki związane z globalnymi technologiami. Zmiana lidera, wejście twórców ElevenLabs do pierwszej dziesiątki, rekordowy awans Piotra Wojciechowskiego oraz korekta majątku Tomasza Biernackiego pokazują, że lista najbogatszych Polaków stała się barometrem głębszej przebudowy polskiego biznesu.

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