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Kraj

Polacy wskazali, na kogo zagłosowaliby w wyborach. Duże zmiany w poparciu dla partii [SONDAŻ]

Kaczyński, Braun, Tusk
CBOS: KO – 25,1 proc., PiS – 19,1 proc., Konfederacja – 15,2 proc., KKP – 8,2 proc., Nowa Lewica – 5,3 proc.Shutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:13

Według sondażu CBOS Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory, gdyby odbyły się na początku lipca, zdobywając 25,1 proc. głosów. PiS uzyskałby 19,1 proc., Konfederacja WiN – 15,2 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 8,2 proc., a Nowa Lewica – 5,3 proc. Reszta partii znalazłaby się poza Sejmem.

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Udział w wyborach zadeklarowało w badaniu 74,8 proc. badanych, czyli - jak zauważyła sondażownia - „minimalnie mniej niż w czerwcu”.

Sondaż CBOS: KO liderem, PiS na drugim miejscu w badaniu poparcia partii

CBOS spytał badanych deklarujących udział w wyborach o to, na którą partię oddaliby głos. Jak wynika z sondażu, na największe poparcie może obecnie liczyć Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 25,1 proc. respondentów (o 3,4 pkt proc. mniej niż w czerwcu).

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwości z wynikiem 19,1 proc. (spadek o 3 pkt proc.).

Konfederacja zyskuje. Nowa Lewica przekracza próg wyborczy

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 15,2 proc. (wzrost o 2,4 pkt proc.), czwarte Konfederacja Korony Polskiej – 8,2 proc. (spadek o 1,2 pkt proc.).

Z badania wynika, że do Sejmu weszłaby jeszcze Nowa Lewica - z poparciem 5,3 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego, jak wynika z badania, znalazłyby się: Partia Razem popierana przez 4,1 proc. wyborców (wzrost o 0,1 pkt proc.); Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 3,6 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc.); Polska 2050 RP – 1,1 proc. poparcia (spadek o 0,2 pkt proc.) oraz pierwszy raz objęte sondażem CBOS ugrupowanie Centrum Polska – 0,1 proc.

Inne partie wskazało 0,2 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów (tyle samo, co w ub. miesiącu).

Z sondażu wynika ponadto, że 15,7 proc. wyborców nie jest zdecydowanych, na kogo zagłosują (wzrost o 1,2 pkt proc. od czerwca, a o 4,9 pkt proc. od kwietnia). Ujawnienia swoich preferencji wyborczych odmówiło 2,2 proc. respondentów (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Badanie zrealizowano w okresie 6–8 lipca br. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI – 80 proc.) i wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) na próbie 1001 dorosłych Polaków. Do danych dot. udziału w wyborach i preferencjach partyjnych zastosowano wagę wyborczą. (PAP)

jawa/ sdd/

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Źródło: PAP
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sondażCBOSpoparcie dla partii

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