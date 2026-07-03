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Emerytury i renty

Emerycie, nie płać za śmieci. Możesz zyskać 100 proc. zniżki, ale urzędnicy sami o tym nie powiedzą

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Emerycie, nie płać za śmieci. Możesz zyskać 100 proc. zniżki, ale urzędnicy sami o tym nie powiedząShutterStock
Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 15:35

Rosnące rachunki za wywóz odpadów coraz mocniej uderzają po kieszeni, zwłaszcza seniorów utrzymujących się z niskich świadczeń. System kaucyjny dodatkowo napędza drożyznę. Mało kto jednak wie, że przepisy przewidują legalny sposób na całkowite zwolnienie z opłaty śmieciowej. Kluczem jest jeden prosty warunek oraz złożenie odpowiedniego dokumentu w urzędzie gminy lub miasta.

Skrót artykułu

Pełne zwolnienie (100 proc. zniżki). Jak nie płacić ani grosza?

Przepisy jasno określają obowiązek płacenia za śmieci przez każdego właściciela nieruchomości, w tym samotnych emerytów. Istnieje jednak potężny wyjątek: opłata jest naliczana tylko wtedy, gdy w lokalu faktycznie ktoś mieszka. Jeśli senior czasowo lub na stałe opuszcza swoje mieszkanie bądź dom, ma pełne prawo do całkowitego (100-procentowego) zwolnienia z opłat. Z tej opcji można skorzystać w sytuacjach takich jak:

  • Dłuższy pobyt w sanatorium lub uzdrowisku.
  • Leczenie szpitalne lub pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
  • Przeprowadzka do domu opieki lub bezpośrednio do rodziny.
  • Wyjazd na kilkumiesięczne wakacje czy pobyt u znajomych.

To nie dzieje się samo. Instrukcja krok po kroku

Urzędy nie anulują rachunków automatycznie. Aby przestać płacić, należy podjąć konkretne kroki administracyjne w swoim magistracie:

  1. Złóż nową deklarację - musisz oficjalnie zgłosić zmianę liczby osób zamieszkujących nieruchomość (wskazując zero).
  2. Określ ramy czasowe - podaj dokładny okres, w którym lokal będzie stał pusty.
  3. Przedstaw dowody - urzędnicy mogą wymagać potwierdzenia nieobecności (np. zaświadczenia z sanatorium, szpitala, domu opieki czy biletów podróżnych).
  4. Napisz oświadczenie - w wielu gminach niezbędne jest też pisemne zapewnienie, że w tym czasie w nieruchomości nie są wytwarzane żadne odpady.

Pułapka terminów. Spóźnienie oznacza surową karę

Emeryci muszą pamiętać o jednej, kluczowej zasadzie - czas na zgłoszenie zmian w urzędzie jest ściśle ograniczony. Przepisy dają na to zazwyczaj tylko 14 dni od momentu, w którym senior opuścił mieszkanie (np. wyjechał do sanatorium lub rodziny). Co jeśli o tym zapomnimy? Próba wstecznego odkręcania opłat bywa niezwykle trudna, a urzędnicy mogą uznać to za uchylanie się od obowiązków. Co gorsza, podanie nieprawdy w deklaracji lub zatajenie faktu, że ktoś w lokalu jednak śmieci generuje, grozi wysoką karą grzywny.

Mieszkasz w bloku lub spółdzielni? Sam urząd nie wystarczy

Procedura wygląda nieco inaczej w przypadku seniorów, którzy nie są bezpośrednimi właścicielami domów, lecz mieszkają w blokach zarządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. W takiej sytuacji emeryt nie składa deklaracji bezpośrednio w urzędzie gminy. Zamiast tego musi udać się do administracji swojego bloku. To zarządca budynku na wniosek lokatora dokonuje korekty zgłoszenia i pomniejsza comiesięczny czynsz o składową dotyczącą wywozu odpadów.

Dodatkowa pomoc dla tych, którzy zostają w domach

Samotni seniorzy, którzy nie planują wyjazdów, również mogą obniżyć koszty. Lokalne samorządy mają prawo tworzyć własne programy osłonowe, z których warto skorzystać:

  • Dopłaty do rachunków: Przykładem jest Warszawa, gdzie w ramach Pomocy Osłonowej samotni mieszkańcy z dochodem do 1940 zł netto otrzymują zasiłek pokrywający minimum połowę opłaty za śmieci.
  • Zniżki za kompostownik: Wiele gmin w Polsce (np. Gdynia) obniża rachunki właścicielom domów jednorodzinnych, którzy sami przetwarzają odpady BIO.
  • Karty seniora i programy lokalne: Niektóre miasta oferują ulgi (podobnie jak Katowice dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), dlatego zawsze warto zapytać w swoim urzędzie gminy o aktualne zniżki dla emerytów.

Co zrobić po powrocie? O tym też musisz pamiętać

Zwolnienie z opłaty śmieciowej nie jest bezterminowe, jeśli zadeklarowaliśmy konkretną datę powrotu. Jeżeli jednak pobyt u rodziny lub leczenie się przedłużyło - konieczne jest złożenie kolejnej korekty. Gdy senior wraca na stałe do swojego gniazda, ma ponowny obowiązek zgłoszenia tego faktu w ciągu 14 dni. Od tego momentu opłata zacznie być naliczana na starych zasadach. Warto dopilnować tej formalności, by uniknąć posądzenia o celowe unikanie opłat.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kiedy senior może uzyskać 100 proc. zwolnienia z opłaty śmieciowej?

Jak senior zgłasza pusty lokal, aby przestać płacić opłatę śmieciową?

Jaki termin zgłoszenia zmian obowiązuje emeryta przy opłacie śmieciowej?

Jak zgłasza zwolnienie z opłaty śmieciowej senior mieszkający w bloku lub spółdzielni?

Jakie lokalne formy pomocy mogą obniżyć opłatę śmieciową samotnym seniorom?

Źródło: gazetaprawna.pl

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