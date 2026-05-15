Szef państwa oznajmił, że ukraińskie służby odnotowują próby zaangażowania Białorusi w wojnę, o czym świadczą dodatkowe kontakty między białoruskim autorytarnym przywódcą Alaksandrem Łukaszenką a Rosjanami.

Scenariusze operacji z terytorium Białorusi

„W szczególności Rosja rozważa plany operacji w kierunku na południe i północ od terytorium Białorusi – albo w kierunku czernihowsko-kijowskim w Ukrainie, albo przeciwko jednemu z państw NATO – właśnie z terytorium Białorusi. Ukraina posiada szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią” – napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

Ostrzegł, że Ukraina będzie się broniła, „jeśli Alaksandr Łukaszenka popełni błąd i zdecyduje się poprzeć także ten rosyjski zamiar”. Poinformował, że polecił wojsku i służbom specjalnym wzmocnienie obrony na kierunku białoruskim i opracowanie planu reakcji na te ewentualne działania.

Ukraina przygotowuje odpowiedź i nowe sankcje wobec Rosji

Zełenski złożył te oświadczenia po naradzie sztabowej z dowódcami wojskowymi, szefami wywiadów wojskowego i zagranicznego oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Oświadczył, że jednym z tematów były przygotowania do odpowiedzi na rosyjskie ataki na cele w Ukrainie.

„Po pierwsze, określamy cele dla naszych dalszych dalekosiężnych sankcji przeciwko Rosji za tę wojnę i uderzenia przeciwko naszym miastom i wsiom. Ukraina nie pozostawi bez konsekwencji dla agresora żadnego z uderzeń, które odbierają życie naszym ludziom. W całkowicie sprawiedliwy sposób nanosimy odpowiedzi na rosyjski przemysł naftowy, produkcję wojskową oraz osoby, które bezpośrednio popełniają zbrodnie wojenne przeciwko Ukrainie i Ukraińcom” – podkreślił.

Zełenski poinformował także, że wywiad zdobył dokumenty, które świadczą o przygotowaniach Kremla do nowych ataków na Ukrainę, przede wszystkim na centra podejmowania decyzji.

„Oczywiście przyjęliśmy tę informację do wiadomości. Warto jednak specjalnie zaznaczyć dla rosyjskiego kierownictwa, że Ukraina mimo wszystko nie jest Rosją i, w odróżnieniu od państwa-agresora, gdzie istnieje wyraźny autor tej wojny oraz jego wieloletnie otoczenie zapewniające mu oderwanie od rzeczywistości, źródłem obrony Ukrainy jest gotowość narodu ukraińskiego do walki o swoją niepodległość i własne suwerenne państwo” – napisał ukraiński prezydent.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)