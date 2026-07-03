Projekt nowelizacji rozporządzenia zwiększa dopuszczalne wymiary garaży i szop budowanych przy granicy działki. Choć zmiana wydaje się niewielka, może mieć znaczenie zarówno podczas projektowania inwestycji, jak i późniejszego korzystania z nieruchomości.

Od 20 września zmienią się przepisy o garażach. Większy garaż przy granicy działki będzie legalny

Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy prace nad zmianą rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeżeli projekt wejdzie w życie zgodnie z planem, od 20 września 2026 r. właściciele domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych zyskają możliwość budowy większych garaży i budynków gospodarczych bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 metra od niej.

Najważniejsza zmiana dotyczy dopuszczalnych wymiarów takich obiektów. Obecnie garaż lub szopa usytuowane przy granicy mogą mieć maksymalnie 6,5 m długości i 3 m wysokości. Nowe przepisy podnoszą oba limity. Po wejściu w życie nowelizacji maksymalne wymiary wzrosną do:

7 metrów długości ,

, 3,5 metra wysokości.

Na pierwszy rzut oka różnica wynosi zaledwie pół metra. Dla inwestora oznacza jednak możliwość zaprojektowania znacznie bardziej funkcjonalnego budynku. W wielu przypadkach dodatkowe 50 centymetrów wysokości pozwala zastosować wygodniejszą konstrukcję dachu, zamontować wyższą bramę garażową albo stworzyć miejsce do przechowywania nad samochodem.

Dlaczego zmieniają się przepisy o garażach? MRiT wskazuje kilka powodów

Projektodawcy wskazują, że obecne ograniczenia coraz częściej okazują się niewystarczające. Samochody stają się większe, a właściciele domów wykorzystują garaże nie tylko do parkowania, lecz także jako warsztaty, magazyny czy miejsca przechowywania sprzętu ogrodowego i rowerów. Zmiana ma ułatwić racjonalne zagospodarowanie działek, szczególnie tych o niewielkiej powierzchni. W wielu miejscowościach każda dodatkowa przestrzeń ma znaczenie, a możliwość przesunięcia garażu do granicy działki pozwala lepiej wykorzystać teren bez konieczności zmniejszania ogrodu lub części rekreacyjnej.

Ważne Resort podkreśla jednocześnie, że nie zmieniają się podstawowe zasady sytuowania budynków. Nadal obowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy oraz pozostałe wymagania wynikające z Prawa budowlanego.

Większy garaż przy granicy działki. Jakie korzyści przyniosą nowe przepisy?

Największą korzyścią będzie większa swoboda projektowania zabudowy. Dla właścicieli niewielkich działek nowe przepisy mogą oznaczać możliwość realizacji inwestycji, która dziś jest trudna albo wręcz niemożliwa. Dodatkowe pół metra wysokości pozwala zastosować bardziej praktyczny dach, wykonać antresolę magazynową lub wygospodarować miejsce na instalacje techniczne.

Przykład Pan Marek buduje dom na działce o szerokości 17 metrów. Obecny limit wysokości garażu sprawia, że projektant musi zastosować bardzo płaski dach. Po zmianie przepisów możliwe będzie wykonanie wyższego dachu z dodatkową przestrzenią do przechowywania opon, rowerów czy sprzętu sportowego, bez konieczności powiększania powierzchni zabudowy.

Dla części inwestorów oznacza to również niższe koszty, ponieważ nie będzie potrzeby szukania bardziej skomplikowanych rozwiązań projektowych pozwalających zmieścić budynek w obecnych limitach.

Większy garaż przy granicy działki może prowadzić do sporów z sąsiadami

Każda liberalizacja przepisów budowlanych ma również drugą stronę. Większy budynek usytuowany tuż przy granicy działki może:

ograniczać dopływ światła do sąsiedniej posesji,

zmieniać estetykę otoczenia,

sprawiać wrażenie dominującej zabudowy.

Choć projekt zwiększa wysokość jedynie o pół metra, w przypadku działek o niewielkiej powierzchni różnica może być zauważalna. Eksperci zwracają uwagę, że wiele konfliktów sąsiedzkich nie wynika z naruszenia przepisów, lecz z poczucia pogorszenia komfortu korzystania z własnej nieruchomości. Dlatego nawet inwestycja zgodna z prawem może prowadzić do sporów dotyczących zacienienia, odwodnienia czy sposobu użytkowania garażu.

Garaż połączony z domem przy granicy działki? Ministerstwo nie zgodziło się na tę zmianę

Podczas konsultacji publicznych Krajowa Rada Izby Architektów RP zaproponowała, aby z przepisów usunąć wymóg, zgodnie z którym przy granicy działki może stanąć wyłącznie wolnostojący garaż. Zdaniem samorządu architektów brak ustawowej definicji pojęcia "wolnostojący" powoduje niepotrzebne wątpliwości interpretacyjne. Organizacja argumentowała również, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby garaż przylegał do domu jednorodzinnego, a jednocześnie znajdował się przy granicy działki.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie podzieliło jednak tej opinii. W uzasadnieniu projektu wskazano, że nowelizacja ma dotyczyć wyłącznie zwiększenia dopuszczalnych wymiarów garaży i budynków gospodarczych. Rozszerzenie katalogu obiektów, które można lokalizować przy granicy, nie zostało zaakceptowane.

Odległość garażu od granicy działki nadal się nie zmieni. Jakie zasady obowiązują?

Nowelizacja nie oznacza pełnej dowolności przy budowie garażu. Nadal obowiązuje podstawowa zasada, zgodnie z którą budynek powinien znajdować się:

4 metry od granicy , jeżeli ściana posiada okna lub drzwi,

, jeżeli ściana posiada okna lub drzwi, 3 metry od granicy, gdy ściana nie ma otworów.

Wyjątki dotyczą przede wszystkim zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz sytuacji przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nadal konieczne będzie również przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów przeciwpożarowych i Prawa budowlanego.