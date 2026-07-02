„Niestety, liczba ofiar dzisiejszego ataku wzrosła. W chwili obecnej wiadomo o 20 zabitych” – przekazał w komunikatorze Telegram.

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby.

Poprzednie wiadomości mówiły o 17 zabitych i 86 rannych. Informowano także o trwających akcjach poszukiwawczo-ratunkowych.

W nocy ze środy na czwartek siły rosyjskie dokonały zmasowanego ataku na Kijów, używając do tego rakiet i dronów. W mieście słychać było całe serie głośnych eksplozji. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta.

Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że siły rosyjskie użyły do nocnych ataków na Ukrainę, a głównie na jej stolicę, 570 środków napadu powietrznego, w tym 74 rakiet i 496 dronów.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)