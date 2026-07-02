Liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku na Kijów wzrosła do 20 – poinformował w czwartek po południu szef miejskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko.
„Niestety, liczba ofiar dzisiejszego ataku wzrosła. W chwili obecnej wiadomo o 20 zabitych” – przekazał w komunikatorze Telegram.
Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby.
Poprzednie wiadomości mówiły o 17 zabitych i 86 rannych. Informowano także o trwających akcjach poszukiwawczo-ratunkowych.
W nocy ze środy na czwartek siły rosyjskie dokonały zmasowanego ataku na Kijów, używając do tego rakiet i dronów. W mieście słychać było całe serie głośnych eksplozji. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta.
Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że siły rosyjskie użyły do nocnych ataków na Ukrainę, a głównie na jej stolicę, 570 środków napadu powietrznego, w tym 74 rakiet i 496 dronów.
Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)
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