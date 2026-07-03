Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła portal eLicytacje KAS jako centralne miejsce publikowania obwieszczeń o sprzedażach prowadzonych przez skarbowe organy egzekucyjne. W praktyce oznacza to odejście od modelu, w którym zainteresowany musiał sprawdzać strony Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych izb administracji skarbowej i samodzielnie wyszukiwać ogłoszenia z różnych regionów kraju. Ministerstwo Finansów podaje, że sprzedaże egzekucyjne prowadzi 366 urzędów skarbowych w całej Polsce, a nowy portal ma zebrać ich oferty w jednym systemie.

Dla kupujących to istotna zmiana organizacyjna. Do tej pory osoba zainteresowana np. samochodem z licytacji skarbowej musiała znać miejsce publikacji ogłoszenia, pilnować terminów i często analizować dokumenty zamieszczane w różnych formatach. Po uruchomieniu eLicytacji KAS użytkownik ma otrzymać jedną wyszukiwarkę, w której można filtrować oferty między innymi według lokalizacji, kategorii, rodzaju sprzedaży oraz ceny szacunkowej. To szczególnie ważne przy pojazdach, bo auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, motocykle, quady, przyczepy, maszyny budowlane i rolnicze mają być dostępne w uporządkowanych kategoriach, podobnie jak nieruchomości i inny sprzęt.

Samochody z licytacji skarbowych bez jeżdżenia po urzędach

Największe zainteresowanie mogą wzbudzić samochody z licytacji skarbowych, bo takie zakupy od lat kojarzą się z możliwością znalezienia auta poniżej typowych cen rynkowych. W nowym systemie użytkownik będzie mógł sprawdzić ogłoszenie, obejrzeć zdjęcia, zapoznać się z opisem przedmiotu i śledzić sprzedaż bez konieczności zakładania konta. Dopiero udział w licytacji będzie wymagał rejestracji i potwierdzenia tożsamości.

KAS zapowiada, że pierwsze ogłoszenia w portalu pojawiły się 1 lipca 2026 r. Kolejny etap zaplanowano na 21 lipca, gdy mają ruszyć pierwsze licytacje elektroniczne. Od 31 lipca użytkownicy mają natomiast otrzymać możliwość pierwszych zakupów z wolnej ręki. Ten tryb ma znaczenie dla osób, które nie chcą czekać na przebieg klasycznej aukcji albo są gotowe kupić przedmiot na warunkach określonych w ogłoszeniu. W praktyce będzie to państwowy odpowiednik mechanizmu znanego z komercyjnych platform sprzedażowych, choć nadal osadzony w przepisach dotyczących egzekucji administracyjnej.

Login.gov.pl, Profil Zaufany i elektroniczne wadium

Przeglądanie ofert w portalu eLicytacje KAS ma być dostępne bez logowania. Konto będzie potrzebne dopiero wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na udział w licytacji lub zakup w innym trybie. Rejestracja ma odbywać się przez login.gov.pl, a to oznacza możliwość potwierdzenia tożsamości między innymi przy użyciu Profilu Zaufanego, e-dowodu albo bankowości elektronicznej. Po akceptacji regulaminu konto użytkownika zostanie utworzone automatycznie.

Istotna jest także bezgotówkowa obsługa płatności. Portal ma umożliwić wniesienie wadium, a następnie zapłatę za wylicytowany albo kupiony przedmiot drogą elektroniczną. To zmienia praktykę udziału w sprzedażach prowadzonych przez urzędy skarbowe, bo dotychczas część procedur była mocno związana z konkretnym urzędem, terminem i osobistym stawiennictwem. Elektroniczny model ma poszerzyć konkurencję między kupującymi, bo do ofert z drugiego końca kraju łatwiej będzie przystąpić bez kosztów podróży i bez konieczności fizycznej obecności w urzędzie.

Nie tylko tanie auta używane z urzędu skarbowego

Choć portal eLicytacje KAS może być porównywany z serwisami motoryzacyjnymi, jego oferta będzie znacznie szersza niż sprzedaż samochodów. W obwieszczeniach mogą pojawiać się auta osobowe, samochody dostawcze i ciężarowe, motocykle, quady, przyczepy, maszyny budowlane, maszyny rolnicze, urządzenia przemysłowe, sprzęt AGD i RTV, meble, elektronika, biżuteria, zegarki, a także nieruchomości: domy, mieszkania, działki, lokale użytkowe i hale magazynowe.

Już dotychczas na stronach regionalnych izb administracji skarbowej publikowano bardzo zróżnicowane ogłoszenia. Wśród aktualnych obwieszczeń pojawiały się między innymi samochody takich marek jak Audi, Hyundai, Alfa Romeo, Opel, Volkswagen, Peugeot czy Seat, a także sprzęt techniczny, narzędzia, ciągniki rolnicze i nieruchomości. Centralny portal nie tworzy więc nowego rodzaju sprzedaży, lecz porządkuje i cyfryzuje system, który do tej pory był rozproszony po wielu stronach administracji skarbowej.

Większa przejrzystość licytacji skarbowych

Ministerstwo Finansów podkreśla, że celem eLicytacji KAS jest nie tylko wygoda, lecz także większa przejrzystość sprzedaży egzekucyjnych. Elektroniczne licytacje mają ograniczyć ryzyko zmów licytacyjnych i nieformalnych praktyk, które mogły zniechęcać zwykłych kupujących do udziału w tradycyjnych aukcjach. Im większy dostęp do ogłoszeń i im prostszy udział w procedurze, tym trudniej o sytuację, w której o atrakcyjnych ofertach wiedzą tylko stali uczestnicy lokalnych licytacji.

Nie każdy będzie mógł jednak brać udział w sprzedaży. Zgodnie z przepisami wyłączeni są między innymi dłużnicy, których majątek jest sprzedawany, pracownicy organu prowadzącego egzekucję oraz inne osoby wskazane w ustawie. To ważne ograniczenie, bo sprzedaż egzekucyjna nie jest zwykłą transakcją między osobami prywatnymi. Ma służyć odzyskaniu należności w ramach postępowania prowadzonego przez organ administracji, a jej przebieg musi odpowiadać wymogom ustawowym.

Okazja cenowa, to nie zakup bez ryzyka

Samochód z licytacji skarbowej może być atrakcyjny cenowo, ale nie powinien być kupowany wyłącznie na podstawie niskiej ceny wywoławczej. Przed przystąpieniem do licytacji trzeba dokładnie sprawdzić opis pojazdu, zdjęcia, informacje o stanie technicznym, dokumentację oraz warunki odbioru. W przypadku części aut mogą występować braki w dokumentach, uszkodzenia, konieczność napraw, ograniczona wiedza o historii serwisowej, a czasem także problemy praktyczne, takie jak brak kluczyków.

Kupujący powinien też pamiętać, że sprzedaż egzekucyjna ma inną logikę niż zakup samochodu od dealera albo osoby prywatnej. Urząd skarbowy nie prowadzi sprzedaży po to, by konkurować standardem obsługi z komisem. Przedmiot jest sprzedawany w określonym stanie, na zasadach opisanych w obwieszczeniu. Dlatego kluczowe znaczenie ma lektura warunków sprzedaży i, jeżeli jest taka możliwość, osobiste obejrzenie pojazdu przed przystąpieniem do aukcji.

Nowy rynek dla kupujących używane samochody

Start eLicytacji KAS może zmienić sposób, w jaki Polacy szukają okazji na rynku wtórnym. Nie chodzi o zastąpienie komercyjnych serwisów ogłoszeniowych, lecz o stworzenie jednego, państwowego punktu dostępu do majątku sprzedawanego w postępowaniach egzekucyjnych. Dla kupujących oznacza to łatwiejsze porównywanie ofert z całego kraju, możliwość zdalnego udziału w licytacjach i szybsze wychwytywanie pojazdów, maszyn lub nieruchomości wystawianych przez urzędy skarbowe.

Największa praktyczna zmiana polega na tym, że sprzedaż skarbowa przestaje być niszowym obszarem znanym głównie osobom regularnie śledzącym lokalne obwieszczenia. Od lipca 2026 r. ogłoszenia mają trafiać do jednego systemu, a od drugiej połowy miesiąca kupujący zaczną korzystać z właściwych licytacji elektronicznych. To może zwiększyć liczbę uczestników, a jednocześnie ograniczyć przewagę tych, którzy do tej pory wygrywali przede wszystkim dlatego, że wiedzieli, gdzie i kiedy szukać.

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