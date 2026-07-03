Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o publiczne znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zarzucany czyn jest zagrożony karą do trzech lat pozbawienia wolności.
Akt oskarżenia za znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego
O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w sprawie o znieważenie prezydenta poinformował w piątek prokurator Łukasz Ociepa, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.
„30 czerwca 2026 roku Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, podejrzanemu o znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem środków masowego komunikowania, na portalu społecznościowym” - napisał rzecznik prokuratury w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.
W rozmowie z PAP prokurator Łukasz Ociepa wyjaśnił, że intencjonalne zamieszczenie treści, które w kontekście sytuacyjnej formy wypowiedzi, połączonej z udostępnieniem grafiki, uznano jako deprecjonujące osobę sprawującą urząd prezydenta oraz jego małżonki.
- Podstawą podjętej w sprawie decyzji o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia był zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym dopuszczona w sprawie opinia biegłego sądowego w dziedzinie lingwistyki kryminalistycznej - powiedział prokurator Ociepa.
Do trzech lat więzienia za znieważenie prezydenta
Prokuratura nie informuje o tym, kto jest autorem objętego śledztwem wpisu. Według portalu tvn24.pl, który powołał się na "Gazetę Radomszczańską", w śledztwie chodziło o umieszczenie w 2025 roku na portalu społecznościowym grafiki, która nawiązywała do postaci Shreka, bohatera popularnego filmu animowanego, a osobą objętą aktem oskarżenia jest radny powiatu radomszczańskiego z PSL.
Radny na portalu społecznościowym miał zamieścić przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki i opatrzyć go komentarzem „A Shrek gdzie?”.
Według prokuratora przestępstwo publicznego znieważenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.(PAP)
jus/ kcz/
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