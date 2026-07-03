Ranking zaufania do polityków. Kto znalazł się na podium?

Ranking zaufania CBOS. Karol Nawrocki umacnia pozycję lidera

W swoim najnowszym badaniu pracownia odnotowała, że od kilku miesięcy układ sił w czołówce rankingu społecznego zaufania do polityków nie zmienia się, a liderem tej klasyfikacji pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie zauważyła, że „po dwóch miesiącach słabszych ocen w czerwcu zaufanie do głowy państwa wzrosło” i obecnie ufa mu 53 proc. ankietowanych, czyli o 5 pkt proc. więcej niż w majowym badaniu. Natomiast nieufność do głowy państwa od maja zmniejszyła się o 4 pkt proc. i wynosi teraz 34 proc.

Na drugim miejscu w badaniu znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 45 proc. badanych (bez zmian względem maja). Nieufność do szefa MON deklaruje zaś 29 proc. respondentów (o 2 pkt proc. więcej).

Podium w czerwcu zamyka wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, do którego zaufanie zadeklarowało 42 proc. badanych (o 2 pkt proc. mniej niż przed miesiącem), a nieufność - 32 proc. (o 2 pkt proc. więcej). .

CBOS: Trzaskowski, Bosak i Tusk w czołówce rankingu zaufania

Politykiem, który znalazł się na czwartym miejscu rankingu zaufania, jest prezydent Warszawy, wiceszef KO Rafał Trzaskowski. Zaufanie do niego zadeklarowało 40 proc. respondentów (bez zmian względem maja), a nieufność - 43 proc. (o 4 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej).

W pierwszej piątce znalazł się też jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (39 proc. zaufania - wzrost o 1 pkt proc.; 32 proc. nieufności - spadek o 1 pkt proc.)

Na szóstym miejscu uplasował się premier Donald Tusk, któremu ufa 38 proc. respondentów – tyle samo, co poprzednio. Nieufność wobec szefa rządu wzrosła jednak o 3 pkt proc. względem maja i wynosi obecnie 49 proc.

Siódme miejsce zajmuje jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 34 proc. zaufania (wzrost o 1 pkt proc.). Nieufność wobec niego spadła natomiast o 3 pkt proc. - do 39 proc.

Na ósmym miejscu znalazł się marszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, do którego zaufanie deklaruje 31 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), a nieufność - 41 proc. (wzrost o 5 pkt proc.).

Dziewiąte miejsce ex aequo zajmują: współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg oraz były premier Mateusz Morawiecki (PiS). Obu politykom ufa po 30 proc. respondentów. W przypadku Zandberga oznacza to spadek o 3 pkt proc., przy jednoczesnym wzroście nieufności o 2 pkt proc. do 25 proc. Zaufanie do Morawieckiego względem maja pozostaje bez zmian, natomiast nieufność spadła o 1 pkt proc. i wynosi obecnie 50 proc.

Pierwszą dziesiątkę rankingu zamknęła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, której ufa 29 proc. badanych, czyli o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Nieufność wobec niej wzrosła o 4 pkt proc. i wynosi obecnie 33 proc.

Ranking nieufności do polityków. Jarosław Kaczyński na pierwszym miejscu

Kolejne miejsce zajął minister sprawiedliwości Waldemar Żurek z zaufaniem na poziomie 28 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.). Nieufność wobec ministra wzrosła, z kolei o 2 pkt proc. i wynosi 28 proc.

Na następnym miejscu uplasował się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 26 proc. badanych (tyle samo, co w poprzednim badaniu), a nieufność wobec niego deklaruje 57 proc., czyli o 2 pkt proc. mniej.

Tuż za nim znalazł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, którego zaufaniem darzy 24 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), przy jednoczesnej nieufności na poziomie 29 proc. (wzrost o 3 pkt proc.)

Kolejne miejsce ex aequo zajęli minister finansów Andrzej Domański oraz wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, którym ufa po 23 proc. badanych. W przypadku Domańskiego oznacza to spadek zaufania o 2 pkt proc., przy niezmienionym poziomie nieufności wynoszącym 18 proc. Zaufanie do Czarnka wzrosło natomiast o 1 pkt proc., a poziom nieufności pozostał bez zmian i wynosi 51 proc.

Na kolejnej pozycji znaleźli się, również ex aequo, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, którym ufa po 21 proc. respondentów. W przypadku Gawkowskiego daje to spadek zaufania o 3 pkt proc., przy jednoczesnym wzroście nieufności o 1 pkt proc. do 19 proc. Zaufanie do Brauna zmniejszyło się natomiast o 1 pkt proc., a poziom nieufności wobec niego spadł o 1 pkt proc. i wynosi 55 proc.

Później uplasowała się ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, której ufa 20 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.), a nie ufa 24 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Dalej ex aequo znajdują się: pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula oraz ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, którym ufa po 19 proc. badanych. Hennig-Kloska utrzymała poziom zaufania z poprzedniego badania, przy wzroście nieufności o 3 pkt proc. do 30 proc. Kotula została uwzględniona w badaniu po raz pierwszy.

Ranking zamyka wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), któremu ufa 18 proc. respondentów. Polityk również nie był uwzględniony w poprzednim badaniu.

Z rankingu nieufności na pierwszym miejscu znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 57 proc. badanych; na drugim - lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z poziomem nieufności 55 proc., a na trzecim - wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek.

Sondaż zrealizowano w dniach 11-21 czerwca na próbie liczącej 991 osób (w tym: 66,4 proc. metodą CAPI, 16,3 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI). (PAP)