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Rosja miała płacić za protesty uchodźców. 11 osób wydalono z Polski

Zatrzymanie ABW - zdjęcie poglądowe
Zatrzymanie ABW - zdjęcie poglądoweGazetaPrawna.pl / Gazeta Prawna
dzisiaj, 12:30

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straż Graniczna zatrzymały 11 cudzoziemców podejrzewanych o udział w rosyjskiej operacji wpływu wymierzonej w środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce. Chodzi o dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi. Według służb od jesieni 2025 r. mieli oni rekrutować i opłacać uczestników demonstracji. Zatrzymani zostali już wydaleni z Polski.

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Akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego została przeprowadzona we współpracy ze Strażą Graniczną. Jak poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, funkcjonariusze zatrzymali łącznie 11 osób: dziewięciu obywateli Ukrainy oraz dwóch obywateli Białorusi. Celem działań było ich natychmiastowe wydalenie z Polski. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał później, że procedura została już wykonana.

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że wśród zatrzymanych było pięciu Ukraińców, cztery Ukrainki i dwóch Białorusinów. Działania przeprowadzono w pięciu miastach. ABW nie podała szczegółowego wykazu miejsc zatrzymań ani nazwisk osób objętych decyzjami o wydaleniu.

Rosyjska operacja wpływu na ukraińskich uchodźców

Najważniejszy wątek sprawy dotyczy źródeł finansowania i celu działań zatrzymanych. Według ustaleń ABW osoby te od jesieni 2025 r. miały rekrutować uczestników demonstracji organizowanych w środowisku ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Udział w protestach miał być opłacany, a pieniądze — według wiedzy służb — pochodziły z Federacji Rosyjskiej.

Tomasz Siemoniak ocenił, że inspiracja i środki na te działania pochodziły z Rosji, a cała aktywność kwalifikuje się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Z komunikatu ABW wynika, że organizatorzy mieli wykorzystywać tematy silnie oddziałujące na emocje, w tym informacje o skandalach korupcyjnych oraz bieżące wydarzenia ukraińskiej polityki wewnętrznej. Mechanizm miał polegać na stopniowym oddziaływaniu na środowisko uchodźców i wykorzystywaniu tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym.

Powiązania z Rosją i Białorusią

ABW podała, że zatrzymane osoby miały powiązania w Rosji i Białorusi. Ten element sprawy jest istotny, ponieważ służby nie opisują jej jako zwykłego naruszenia przepisów pobytowych, lecz jako działanie wpisujące się w szerszy schemat aktywności Rosji wobec Polski i ukraińskiej diaspory. W praktyce chodziło nie tylko o organizowanie demonstracji, ale także o finansowanie udziału w nich i dobór tematów mogących wpływać na nastroje społeczne.

W ostatnich miesiącach polskie służby wielokrotnie informowały o sprawach dotyczących działań na rzecz Rosji lub Białorusi. W maju 2026 r. ABW zatrzymała trzech obywateli Polski podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. W listopadzie 2025 r. Prokuratura Krajowa informowała natomiast o pięciu osobach — obywatelach Ukrainy i Białorusi — którym przedstawiono zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce.

Natychmiastowe wydalenie z Polski

W tej sprawie zastosowano ścieżkę administracyjną związaną z wydaleniem cudzoziemców z kraju. Zatrzymani nie oczekują więc w Polsce na dalsze czynności, ponieważ — jak przekazał Jacek Dobrzyński — zostali już wydaleni. Taki tryb jest stosowany w sytuacjach, w których obecność cudzoziemca zostaje uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego.

Sprawa pokazuje zmianę charakteru działań przypisywanych Rosji. Obok klasycznego szpiegostwa, sabotażu i prób pozyskiwania informacji pojawiają się operacje wymierzone w nastroje społeczne. W tym przypadku celem miało być środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce, a narzędziem — płatne demonstracje oparte na tematach wywołujących napięcia polityczne i emocjonalne.

Źródła:

  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komunikat w sprawie zatrzymań 11 cudzoziemców
  • Tomasz Siemoniak, wpis na platformie X
  • Jacek Dobrzyński, komunikat w mediach społecznościowych
  • InfoSecurity24, publikacja z 29 czerwca 2026 r.
Źródło: gazetaprawna.pl

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