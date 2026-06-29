Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straż Graniczna zatrzymały 11 cudzoziemców podejrzewanych o udział w rosyjskiej operacji wpływu wymierzonej w środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce. Chodzi o dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi. Według służb od jesieni 2025 r. mieli oni rekrutować i opłacać uczestników demonstracji. Zatrzymani zostali już wydaleni z Polski.
Akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego została przeprowadzona we współpracy ze Strażą Graniczną. Jak poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, funkcjonariusze zatrzymali łącznie 11 osób: dziewięciu obywateli Ukrainy oraz dwóch obywateli Białorusi. Celem działań było ich natychmiastowe wydalenie z Polski. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał później, że procedura została już wykonana.
Z informacji przekazanych przez służby wynika, że wśród zatrzymanych było pięciu Ukraińców, cztery Ukrainki i dwóch Białorusinów. Działania przeprowadzono w pięciu miastach. ABW nie podała szczegółowego wykazu miejsc zatrzymań ani nazwisk osób objętych decyzjami o wydaleniu.
Rosyjska operacja wpływu na ukraińskich uchodźców
Najważniejszy wątek sprawy dotyczy źródeł finansowania i celu działań zatrzymanych. Według ustaleń ABW osoby te od jesieni 2025 r. miały rekrutować uczestników demonstracji organizowanych w środowisku ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Udział w protestach miał być opłacany, a pieniądze — według wiedzy służb — pochodziły z Federacji Rosyjskiej.
Tomasz Siemoniak ocenił, że inspiracja i środki na te działania pochodziły z Rosji, a cała aktywność kwalifikuje się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Z komunikatu ABW wynika, że organizatorzy mieli wykorzystywać tematy silnie oddziałujące na emocje, w tym informacje o skandalach korupcyjnych oraz bieżące wydarzenia ukraińskiej polityki wewnętrznej. Mechanizm miał polegać na stopniowym oddziaływaniu na środowisko uchodźców i wykorzystywaniu tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym.
Powiązania z Rosją i Białorusią
ABW podała, że zatrzymane osoby miały powiązania w Rosji i Białorusi. Ten element sprawy jest istotny, ponieważ służby nie opisują jej jako zwykłego naruszenia przepisów pobytowych, lecz jako działanie wpisujące się w szerszy schemat aktywności Rosji wobec Polski i ukraińskiej diaspory. W praktyce chodziło nie tylko o organizowanie demonstracji, ale także o finansowanie udziału w nich i dobór tematów mogących wpływać na nastroje społeczne.
W ostatnich miesiącach polskie służby wielokrotnie informowały o sprawach dotyczących działań na rzecz Rosji lub Białorusi. W maju 2026 r. ABW zatrzymała trzech obywateli Polski podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. W listopadzie 2025 r. Prokuratura Krajowa informowała natomiast o pięciu osobach — obywatelach Ukrainy i Białorusi — którym przedstawiono zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce.
Natychmiastowe wydalenie z Polski
W tej sprawie zastosowano ścieżkę administracyjną związaną z wydaleniem cudzoziemców z kraju. Zatrzymani nie oczekują więc w Polsce na dalsze czynności, ponieważ — jak przekazał Jacek Dobrzyński — zostali już wydaleni. Taki tryb jest stosowany w sytuacjach, w których obecność cudzoziemca zostaje uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego.
Sprawa pokazuje zmianę charakteru działań przypisywanych Rosji. Obok klasycznego szpiegostwa, sabotażu i prób pozyskiwania informacji pojawiają się operacje wymierzone w nastroje społeczne. W tym przypadku celem miało być środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce, a narzędziem — płatne demonstracje oparte na tematach wywołujących napięcia polityczne i emocjonalne.
Źródła:
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komunikat w sprawie zatrzymań 11 cudzoziemców
- Tomasz Siemoniak, wpis na platformie X
- Jacek Dobrzyński, komunikat w mediach społecznościowych
- InfoSecurity24, publikacja z 29 czerwca 2026 r.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu