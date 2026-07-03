Miał wybić szybę i wtargnąć do budynku. Obywatel Kolumbii zatrzymany na terenie Akademii Sztuki Wojennej

O zdarzeniu poinformował rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz w komunikacie na X. „Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji” - czytamy we wpisie rzecznika.

Do zdarzenia doszło wedle komunikatu w piątek ok. godz. 5.20 na ogólnodostępnym terenie Akademii Sztuki Wojennej przy alei gen. A. Chruściela ”Montera” 103 w Warszawie. Obecnie, jak informuje ppłk Rozkosz, przy udziale Żandarmerii i policji trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu „w kierunku popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 288 par. 1 kk” - czyli w kierunku artykułu mówiącego o zniszczeniu cudzego mienia.(PAP)

mml/ mro/