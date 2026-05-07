Kampania zabójstw. Dlaczego Rosja zmieniła reguły gry?

Associated Press napisała w czwartek 6 maja 2026 roku, że rosyjskie służby od dawna oskarżane są na arenie międzynarodowej o uciszanie wrogów za granicą. Jak dodała - od czasu wybuchu pełnowymiarowej wojny z Ukrainą Rosja nasila kampanię zabójstw wymierzoną w przeciwników w Europie.

Nie tylko dysydenci. Rozszerzona lista celów na celowniku Kremla

Źródła agencji związane z zachodnimi wywiadami twierdzą, że rosyjskie operacje stały się bardziej agresywne i prowadzone są z coraz większą zuchwałością. Celem ataków są już nie tylko rosyjscy aktywiści na emigracji, ale nawet obywatele państw stojących po stronie Kijowa.

Cytowany przez Associated Press urzędnik zachodnich służb wywiadowczych powiedział, że takie ataki nie są dziełem przypadku lub zbiegiem okoliczności. Podkreślił, że istnieje polityczne przyzwolenie na takie działania.

Od Rzeszowa po Berlin. Gdzie kontrwywiady wygrały wyścig z czasem?

W ostatnich miesiącach europejskie kontrwywiady miały udaremnić kilka poważnych operacji. Litewskie służby poinformowały o rozbiciu planów zabójstwa działacza wspierającego Ukrainę oraz rosyjskiego aktywisty przebywającego na emigracji. W Niemczech śledczy zapobiegli atakowi na Armina Pappergera, szefa niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall, który dostarcza broń Ukrainie, a także na ukraińskiego wojskowego.

Polska również pojawiła się w raportach dotyczących rosyjskich operacji. W ubiegłym roku ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według śledczych planowany atak miał zostać przeprowadzony na lotnisku w Rzeszowie, a podejrzany próbował nawiązać kontakt z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Jak działają „tani podwykonawcy” Moskwy?

Agencja, powołując się na zachodnie służby, podkreśla, że działania Moskwy wykraczają daleko poza klasyczny wywiad. Zachodnie służby od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę odnotowały już niemal 200 przypadków sabotażu, podpaleń i innych aktów dywersji powiązanych z Rosją. Coraz częściej do takich operacji wykorzystywane mają być osoby rekrutowane doraźnie — bez formalnych powiązań z rosyjskim wywiadem. To tzw. „podwykonawcy”, którzy realizują zadania zlecane przez pośredników związanych ze służbami Kremla. Według zachodnich analityków obecna skala operacji może świadczyć o przejściu Rosji do długotrwałej wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko państwom wspierającym Ukrainę.