Rewolucja w piecach gazowych. Unia Europejska zmienia zdanie

Zamiast „kopciucha” gaz? Unia zmienia zasady gry

Przez lata Polska stawiała na wymianę starych pieców węglowych, a gaz ziemny stał się wygodniejszą i bardziej ekologiczną alternatywą dla „kopciuchów”. Pojawiały się różnorakie dofinansowania i programy rządowe. Dziś ten kierunek się zmienia – wszystko za sprawą Unii Europejskiej, która chce stopniowo odchodzić od paliw kopalnych, w tym także gazu. Wszystko po to, żeby ograniczyć emisję CO₂ i realizować, zmieniając prawo, cele klimatyczne.

Polska powiedziała „nie”. Bruksela musiała ustąpić

Projekt rozporządzenia przygotowany przez Komisję Europejską dotyczący zasad ekoprojektowania urządzeń grzewczych początkowo wywołał wiele dyskusji i obaw w branży. Zakładał on ograniczenie możliwości wprowadzania kotłów gazowych na rynek europejski. Ostatecznie jednak po konsultacjach i negocjacjach przepisy zostały zmodyfikowane - donosi WNP. Przypomnijmy, że początkowe zapisy budziły sprzeciw zarówno przedstawicieli sektora, jak i części państw członkowskich, w tym Polski.

Nowe wymogi dla pieców gazowych. Te parametry zdecydują o wszystkim

Nowy limit efektywności : Minimalna sprawność kotłów gazowych wzrośnie z aktualnie obowiązujących 86% do 92% . Co to oznacza w praktyce? Nowoczesne kotły kondensacyjne powinny spełnić ten standard.

Koniec z testami: UE wycofała się z pomysłu zmiany metod testowania urządzeń.

Co z pompami ciepła? Polacy dostali bezcenny czas

Unia nie rezygnuje całkowicie ze swoich planów promowania elektryczności. Na urządzeniach pozostanie jednolita etykieta energetyczna (A-G) - podkreśla serwis. Taki system wciąż będzie mocno premiował pompy ciepła, które ze względu na swoją specyfikę automatycznie lądują na szczycie unijnej klasyfikacji. Złagodzenie przepisów daje jednak Polakom bezcenny czas na spokojną modernizację ogrzewania, bez widma nagłego zakazu.

