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Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na kolejne stanowisko

Jest nowa wiceminister obrony narodowej. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na stanowisko
Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na kolejne stanowiskoEast News / Wojciech Strozyk/REPORTER
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:39

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zyskała kolejną funkcję. Wiceszefowa MON została powołana we wtorek na pełnomocnika rządu ds. wzmocnienia odporności państwa. Informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej Sobkowiak-Czarnecka była pełnomocniczką rządu ds. SAFE.

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We wtorek rząd przyjął rozporządzenie ws. ustanowienia pełnomocnika ds. wzmocnienia odporności państwa. Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. zniesienia pełnomocnika ds. programu SAFE.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na kolejną funkcję

- Nową pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa będzie właśnie pani minister Sobkowiak-Czarnecka, która przestaje pełnić funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrażania instrumentu SAFE. Jest to związane z przejściem do kolejnego etapu - poinformował Szłapka na konferencji prasowej.

Rzecznik rządu zapewnił, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która „wszystkie projekty dowozi perfekcyjnie”.

Zadania pełnomocnika obejmować mają m.in. koordynację działań organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych albo przez nie nadzorowanych w zakresie wzmacniania odporności państwa, m.in. przez wspieranie działań informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych, w tym działań służących przeciwdziałaniu dezinformacji oraz wspieranie i promowanie działań w obszarze edukacji obronnej społeczeństwa.

Źródło: PAP

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MONobronnośćmagdalena sobkowiak-czarnecka

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