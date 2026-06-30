Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na kolejne stanowisko

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zyskała kolejną funkcję. Wiceszefowa MON została powołana we wtorek na pełnomocnika rządu ds. wzmocnienia odporności państwa. Informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej Sobkowiak-Czarnecka była pełnomocniczką rządu ds. SAFE.
We wtorek rząd przyjął rozporządzenie ws. ustanowienia pełnomocnika ds. wzmocnienia odporności państwa. Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. zniesienia pełnomocnika ds. programu SAFE.
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na kolejną funkcję
- Nową pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa będzie właśnie pani minister Sobkowiak-Czarnecka, która przestaje pełnić funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrażania instrumentu SAFE. Jest to związane z przejściem do kolejnego etapu - poinformował Szłapka na konferencji prasowej.
Rzecznik rządu zapewnił, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która „wszystkie projekty dowozi perfekcyjnie”.
Zadania pełnomocnika obejmować mają m.in. koordynację działań organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych albo przez nie nadzorowanych w zakresie wzmacniania odporności państwa, m.in. przez wspieranie działań informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych, w tym działań służących przeciwdziałaniu dezinformacji oraz wspieranie i promowanie działań w obszarze edukacji obronnej społeczeństwa.
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