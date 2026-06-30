Nagły zwrot w sprawie lekcji religii. Dwie godziny wrócą do szkół? Sprawa już u premiera

Reforma edukacji pod znakiem zapytania?

Przypomnijmy: zgodnie z nowymi wytycznymi rządu, od września 2025 roku wymiar lekcji religii w polskich szkołach został drastycznie zredukowany – z dotychczasowych dwóch godzin do zaledwie jednej tygodniowo. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej narzuciło dyrektorom, żeby zajęcia te odbywały się wyłącznie na początku lub na końcu planu zajęć. Wyjątkiem są klasy, w których wszystkie dzieci uczęszczają na katechezę. Wówczas zajęcia mogą odbywać się również w środku dnia.

Okazuje się jednak, że cała ta reforma może być niezgodna z Konstytucją RP. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, bije na alarm i podważa legalność wprowadzonych zmian.

Dlaczego RPO uważa, że to bezprawie?

Skąd takie stanowisko RPO? Rzecznik zwraca uwagę na fundamentalny błąd w sposobie wprowadzenia nowych przepisów:

Zasada wolności sumienia: Zgodnie z Konstytucją , prawo do nauki religii to element wolności obywatelskich. Tak kluczowe kwestie muszą być regulowane ustawą , a nie zwykłym rozporządzeniem ministra .

Zgodnie z , prawo do to element wolności obywatelskich. Tak kluczowe kwestie muszą być regulowane , a nie zwykłym . Nieaktualne przepisy: Upoważnienie, na które powołał się resort Barbary Nowackiej , pochodzi z ustawy o systemie oświaty z 1991 roku. To zapis sprzed przyjęcia obecnej Konstytucji.

Upoważnienie, na które powołał się resort , pochodzi z z 1991 roku. To zapis sprzed przyjęcia obecnej Konstytucji. Ryzyko prawne: Jeśli argumenty RPO zostaną oficjalnie uznane, wszelkie zmiany w organizacji lekcji religii będzie można niezwykle łatwo podważyć w sądzie.

Ważne: Przeniesienie tak ważnych decyzji do rozporządzenia tworzy ryzyko, że każdy kolejny minister będzie mógł dowolnie sterować liczbą godzin lekcyjnych za pomocą jednego podpisu, co jest niedopuszczalne w państwie prawa.

Ludzcy dramat: Fala zwolnień wśród katechetów

Sprawa ma też ogromny wymiar ludzki. Nagłe obcięcie godzin uderzyło w finanse i stabilność życiową tysięcy pedagogów.

Jak donosi Infor, Stowarzyszenie Katechetów Świeckich alarmuje, że pracę na rynku mogło stracić nawet ponad 10 tys. osób, a spora część musiała pogodzić się z drastycznym obniżeniem pensji. Do biura RPO masowo napływają skargi od rozżalonych nauczycieli. Twierdzą oni, że dano im zbyt mało czasu na przekwalifikowanie się, przez co czują się dyskryminowani i niedoceniani przez państwo. W tym kontekście RPO zarzuca MEN naruszenie art. 24 Konstytucji, który mówi o ochronie pracy.

Ministerstwo milczy. Interwencja u szefa rządu

Najbardziej zaskakująca w całej sprawie jest jednak postawa samego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pierwsze oficjalne pismo z wątpliwościami RPO wysłał do resortu już w czerwcu 2025 roku. Przez kolejne miesiące Barbara Nowacka nie przedstawiła żadnego stanowiska. Ponowne wezwania wysyłane przez zastępcę RPO na początku 2026 roku również utknęły w próżni.

W efekcie, z powodu ignorowania problemu przez MEN, 9 czerwca 2026 roku rzecznik praw obywatelskich oficjalnie skierował sprawę do szefa rządu. Kancelaria premiera już interweniowała w resorcie, żądając natychmiastowych wyjaśnień.

Co to oznacza dla uczniów i rodziców? Możliwe scenariusze

Czy do szkół wrócą dwie godziny religii tygodniowo? Scenariusze są obecnie dwa:

Scenariusz rewolucyjny: Jeśli rozporządzenie zostanie uznane za całkowicie nielegalne, szkoły będą musiały przywrócić stan sprzed reformy (czyli 2 godziny).

Jeśli zostanie uznane za całkowicie nielegalne, szkoły będą musiały przywrócić stan sprzed reformy (czyli 2 godziny). Scenariusz kompromisowy: Rząd przygotuje nowelizację ustawy, w której na stałe zapisze jedną godzinę religii, ale jednocześnie zaoferuje programy osłonowe i pomocowe dla poszkodowanych katechetów.

Jedno jest pewne – chaos w polskich szkołach narasta. Ostateczny głos w sprawie planów lekcji naszych dzieci może teraz zależeć od decyzji premiera.

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