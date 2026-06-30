Najnowsze badanie IBRiS dla Grupy Polsat pokazuje, że Karol Nawrocki utrzymuje przewagę pozytywnych ocen nad negatywnymi. Dobrze działalność prezydenta oceniło łącznie 51,7 proc. respondentów. W tej grupie 30,7 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 21 proc. wskazało odpowiedź „raczej dobrze”. To ważna proporcja, bo w pozytywnym wyniku dominują oceny jednoznaczne, a nie tylko umiarkowanie przychylne.

Negatywne zdanie o działalności prezydenta ma 38,9 proc. ankietowanych. Odpowiedź „raczej źle” wskazało 14,3 proc. badanych, natomiast 24,6 proc. oceniło działania Karola Nawrockiego „zdecydowanie źle”. Niezdecydowanych było 9,3 proc. respondentów. Ten odsetek również ma znaczenie, ponieważ w poprzednim pomiarze grupa osób bez jasnego stanowiska była znacznie mniejsza.

W porównaniu z badaniem przeprowadzonym na przełomie maja i czerwca obecny wynik oznacza poprawę notowań prezydenta. Wtedy pozytywnie jego działalność oceniało 48,1 proc. badanych, a negatywnie 47,9 proc. Oznacza to, że w najnowszym sondażu poparcie dla działań Karola Nawrockiego wzrosło o 3,6 pkt proc., a odsetek ocen negatywnych spadł o 9 pkt proc.

Ocena prezydenta Karola Nawrockiego lepsza niż na początku czerwca

Poprzednie badanie IBRiS dla Polsat News pokazywało niemal idealny podział opinii. Pozytywne oceny prezydenta wynosiły wtedy 48,1 proc., z czego 24,9 proc. respondentów wybierało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 23,2 proc. „raczej dobrze”. Negatywnie działania Karola Nawrockiego oceniało 47,9 proc. ankietowanych. W tej grupie 24,5 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 23,4 proc. „raczej źle”. Tylko 4 proc. badanych nie miało wówczas jednoznacznej opinii.

Obecny pomiar pokazuje więc nie tylko wzrost liczby osób zadowolonych z aktywności prezydenta, lecz także wyraźne osłabienie negatywnych ocen. Jednocześnie wzrosła grupa respondentów niezdecydowanych. Politycznie oznacza to, że część wcześniejszych krytyków nie przeszła bezpośrednio do obozu zwolenników prezydenta, ale przestała wystawiać mu ocenę negatywną.

Na tle innych czerwcowych badań dotyczących prezydenta wynik IBRiS dla Polsat News wpisuje się w obraz silnie spolaryzowanej, ale niejednoznacznej oceny prezydentury. Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, opisywanego przez TVN24 i Onet na początku czerwca, wynikało, że po roku od wyborów oceny pozytywne i negatywne były bardzo zbliżone, z lekką przewagą krytyków. Z kolei inne badania wskazywały, że Karol Nawrocki pozostaje jednym z polityków o wysokiej rozpoznawalności i mocnym, choć wyraźnie podzielonym odbiorze społecznym.

Mężczyźni i kobiety różnie oceniają działalność prezydenta

W najnowszym badaniu widoczna jest różnica między ocenami kobiet i mężczyzn. Pozytywnie działalność Karola Nawrockiego oceniło 53,2 proc. ankietowanych mężczyzn. W tej grupie 28,2 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 25 proc. „raczej dobrze”. Negatywną opinię wyraziło 34 proc. mężczyzn: 15,7 proc. wskazało „raczej źle”, a 18,6 proc. „zdecydowanie źle”. Odpowiedź „nie wiem” albo „trudno powiedzieć” wybrało 12,6 proc. mężczyzn.

Wśród kobiet pozytywne oceny również przeważają, ale różnica jest mniejsza. Dobrze działalność prezydenta oceniło łącznie 50,4 proc. ankietowanych pań. Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 33 proc. kobiet, a „raczej dobrze” 17,4 proc. Negatywne zdanie ma 43,2 proc. respondentek. W tej grupie 13,1 proc. wybrało odpowiedź „raczej źle”, a 30,1 proc. „zdecydowanie źle”. Niezdecydowanych było 6,4 proc. kobiet.

Dane pokazują więc, że kobiety częściej niż mężczyźni wybierały zarówno ocenę „zdecydowanie dobrze”, jak i „zdecydowanie źle”. Wśród mężczyzn większy był natomiast odsetek odpowiedzi umiarkowanych oraz braków jednoznacznej opinii.

Wyborcy PiS i Konfederacji najmocniej wspierają Karola Nawrockiego

Największe poparcie Karol Nawrocki ma wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywnie działalność prezydenta oceniło łącznie 91,4 proc. ankietowanych z tej grupy. Aż 85,1 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 6,3 proc. „raczej dobrze”. Ocenę „raczej źle” wybrało 2,9 proc. wyborców PiS, natomiast 5,7 proc. nie miało jednoznacznego zdania.

Bardzo wysokie oceny prezydent otrzymuje także od wyborców Konfederacji. Pozytywnie wypowiedziało się o nim 86,1 proc. ankietowanych sympatyków tej formacji. W tej grupie 27,2 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 58,9 proc. „raczej dobrze”. Negatywnie działalność Karola Nawrockiego oceniło 11,9 proc. wyborców Konfederacji, w tym 9,6 proc. „raczej źle” i 2,3 proc. „zdecydowanie źle”. Odpowiedź „nie wiem” albo „trudno powiedzieć” wybrało 1,9 proc.

Najbardziej podzieleni okazali się wyborcy Trzeciej Drogi. Pozytywne oceny wystawiło 48,1 proc. tej grupy, a negatywne 32,3 proc. Jednocześnie aż 19,5 proc. sympatyków Trzeciej Drogi nie zajęło jednoznacznego stanowiska. To jeden z najważniejszych wyników w badaniu, bo pokazuje, że w centrum sceny politycznej ocena prezydenta nie jest tak jednoznaczna jak w twardych elektoratach PiS, KO czy Nowej Lewicy.

Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica z najmocniejszą krytyką prezydenta

Najbardziej krytyczni wobec Karola Nawrockiego są wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Wśród sympatyków KO pozytywnie działalność prezydenta oceniło 12,9 proc. badanych. Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 1,9 proc., a „raczej dobrze” 11 proc. Negatywną opinię wyraziło 85,9 proc. wyborców tej formacji. W tej grupie 15,3 proc. wybrało „raczej źle”, a 70,6 proc. „zdecydowanie źle”. Niezdecydowanych było 1,2 proc.

Wśród wyborców Nowej Lewicy pozytywną ocenę wystawiło 14,3 proc. badanych, przy czym wszyscy wskazali odpowiedź „raczej dobrze”. Żaden ankietowany z tej grupy nie wybrał wariantu „zdecydowanie dobrze”. Negatywnie działalność Karola Nawrockiego oceniło 85,7 proc. sympatyków Nowej Lewicy: 28,2 proc. „raczej źle”, a 57,5 proc. „zdecydowanie źle”. Nikt z tej grupy nie wskazał odpowiedzi „nie wiem” albo „trudno powiedzieć”.

Te dane potwierdzają, że ocena prezydenta pozostaje silnie związana z identyfikacją partyjną. W prawicowych elektoratach dominuje poparcie, w elektoratach KO i Lewicy — bardzo wyraźna krytyka, a centrum polityczne pozostaje bardziej rozproszone.

Wyborcy z wyborów prezydenckich i ocena Karola Nawrockiego

Jeszcze ostrzejszy obraz różnic widać po podziale respondentów według głosu oddanego w wyborach prezydenckich. Wśród wyborców Karola Nawrockiego pozytywną ocenę jego działalności wystawiło 95,2 proc. badanych. Aż 81,3 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 13,9 proc. „raczej dobrze”. Tylko 2,8 proc. wybrało odpowiedź „raczej źle”, a 2 proc. nie miało jednoznacznego stanowiska.

Bardzo dobre wyniki prezydent uzyskał również wśród wyborców Sławomira Mentzena. Pozytywnie oceniło go 84,8 proc. tej grupy, w tym 57,2 proc. „zdecydowanie dobrze” i 27,6 proc. „raczej dobrze”. Negatywnie wypowiedziało się 12,7 proc. badanych, wszyscy w wariancie „raczej źle”. Niezdecydowanych było 2,6 proc.

Podobny kierunek widać wśród wyborców Grzegorza Brauna. Pozytywną ocenę Karolowi Nawrockiemu wystawiło 83,7 proc. ankietowanych z tej grupy. Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wybrało 8 proc., a „raczej dobrze” 75,7 proc. Żaden wyborca Grzegorza Brauna objęty badaniem nie ocenił prezydenta negatywnie, natomiast 16,3 proc. nie miało jednoznacznej opinii.

Elektoraty Hołowni, Biejat, Zandberga i Trzaskowskiego wobec Nawrockiego

Najbardziej wyrównane opinie widać wśród wyborców Szymona Hołowni. Pozytywnie o prezydencie wypowiedziało się 48,9 proc. tej grupy, w tym 5,9 proc. „zdecydowanie dobrze” i 43 proc. „raczej dobrze”. Negatywne zdanie miało 47,8 proc. badanych: 29,2 proc. wskazało „raczej źle”, a 18,6 proc. „zdecydowanie źle”. Odpowiedź „nie wiem” albo „trudno powiedzieć” wybrało 3,2 proc.

Wśród wyborców Magdaleny Biejat pozytywnie działalność Karola Nawrockiego oceniło 17,9 proc. respondentów, wszyscy w wariancie „raczej dobrze”. Negatywnie wypowiedziało się 54,2 proc. badanych: 6,3 proc. „raczej źle”, a 47,9 proc. „zdecydowanie źle”. Aż 27,9 proc. ankietowanych z tej grupy nie miało jednoznacznej opinii.

Najostrzejszą krytykę widać wśród wyborców Adriana Zandberga i Rafała Trzaskowskiego. Żaden z wyborców Adriana Zandberga objętych badaniem nie wystawił prezydentowi pozytywnej oceny. Negatywne zdanie miało 97,1 proc. tej grupy: 66,8 proc. wskazało „raczej źle”, a 30,3 proc. „zdecydowanie źle”. Odpowiedź „nie wiem” albo „trudno powiedzieć” wybrało 2,9 proc.

Wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego pozytywnie Karola Nawrockiego oceniło 11,5 proc. respondentów, z czego 1,1 proc. „zdecydowanie dobrze”, a 10,4 proc. „raczej dobrze”. Negatywnie wypowiedziało się 87,9 proc. tej grupy. Odpowiedź „raczej źle” wskazało 17,2 proc., a „zdecydowanie źle” 70,7 proc. Niezdecydowanych było 0,6 proc.

Źródła: Polsat News, IBRiS, Interia, Onet, Wirtualna Polska, TVN24, PAP.