Kapiński: śledztwo prokuratury to „akcja polityczna”

Sędzia Kapiński pytany w poniedziałek wieczorem na antenie TVN24 o wszczęte przez PK śledztwo powiedział, że traktuje je jako „skoordynowaną akcję polityczną”. Poinformował, że wcześniej, przed godz. 16, otrzymał pismo od rzecznika dyscyplinarnego SN o skierowaniu do Izby Odpowiedzialności Zawodowej sprawy dyscyplinarnej przeciwko niemu za czyn z 4 stycznia 2024 r. - Czyn związany z tym, że nie dopuściłem do tego, żeby niewłaściwa izba, czyli Izba Pracy, rozpoznała sprawę (...) europosłów (Macieja) Wąsika i (Mariusza) Kamińskiego — powiedział.

- Dla mnie to jest taki polityczny atak na I prezesa Sądu Najwyższego. Niech się toczą sprawy według tej procedury. Prokuratura niech robi swoje. Teraz Izba Odpowiedzialności Zawodowej niech robi swoje — dodał.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała w komunikacie, że śledztwo zostało wszczęte w poniedziałek przez zespół prokuratorów do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r.

„Postępowanie dotyczy podejrzenia, że w okresie od 8 maja 2024 r. do 25 maja 2026 r. w Warszawie, działając na szkodę interesu prywatnego stron postępowań oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i władzy sądowniczej, funkcjonariusz ten wydał — bez podstawy prawnej i z naruszeniem przepisów, (...) zarządzenia skutkujące pozbawieniem stron postępowań możliwości uruchomienia procedury określonej w art. 41 ust. 1 k.p.k.” - czytamy. Wskazany w komunikacie przepis określa ogólną przesłankę uzasadniającą wyłączenie sędziego.

Zespół prokuratorów ds. skutków orzeczeń „neo-sędziów”

Według PK zarządzenia te miały prowadzić do wyeliminowania rozpoznawania wniosków o wyłączenie sędziego zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi, a w konsekwencji naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu.

Zawiadomienie sędziów SN w tej sprawie wpłynęło do PK 28 maja br. „Zawiadamiający wskazali, że wydawane zarządzenia, a następnie podejmowane na ich podstawie rozstrzygnięcia, uniemożliwiały rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziego” - dodano.

„W ramach postępowania sprawdzającego (...) przesłuchano zawiadamiających w charakterze świadków oraz zgromadzono dokumentację obejmującą zarządzenia wydawane przez kierującego Izbą Karną Sądu Najwyższego, jak również rozstrzygnięcia podejmowane na ich podstawie w sprawach dotyczących wniosków o wyłączenie sędziów” - przekazano.

W latach 2023-2026 stanowisko prezesa Izby Karnej zajmował sędzia Zbigniew Kapiński — obecnie I prezes Sądu Najwyższego.

We wrześniu ub.r. Prokurator Generalny, szef MS Waldemar Żurek powołał w PK czteroosobowy zespół prokuratorów do „spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń” wydanych przez sędziów nominowanych z udziałem tzw. neo-KRS w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz zapowiedział możliwość pozwów regresowych wobec nich. Zespół jest zobowiązany do przedstawiania prokuratorowi generalnemu, nie rzadziej niż raz w miesiącu, sprawozdań z realizacji zadań.

Do zadań zespołu — jak informowano — należy: gromadzenie i analizowanie informacji o wyznaczanych do rozpoznawania spraw składach SN i NSA w kontekście orzekania przez tzw. neosędziów oraz „ocena potencjalnych negatywnych następstw orzeczeń wydanych w tych postępowaniach – zarówno dla interesu publicznego, jak i dla interesu prywatnego stron postępowań”. Prokuratorzy z zespołu mają działać na posiedzeniach i rozprawach w SN i NSA w takich sprawach oraz współdziałać z kierownikami właściwych biur i departamentów Prokuratury Krajowej przy koordynacji udziału prokuratorów w posiedzeniach i rozprawach.

Ponadto zadaniem zespołu było inicjowanie postępowań „zmierzających do usunięcia negatywnych skutków orzekania” przez tzw. neosędziów; przygotowywaniem i konsultowaniem „pism procesowych, wystąpień, wniosków oraz projektów innych pism prokuratora generalnego, a także analiz, opinii prawnych i stanowisk” - w zakresie spraw, którymi się zajmuje. (PAP)