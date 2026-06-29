Nowe zasady realizacji e-recept od 1 lipca. Nie wszystkie apteki będą gotowe

Dla osób korzystających z recept rocznych oznacza to znacznie większą swobodę, szczególnie podczas wyjazdów, przeprowadzki albo wtedy, gdy lek znika z półek jednej apteki.

E-recepta dzielona od 1 lipca 2026. Jak wykupić leki w różnych aptekach?

Największa zmiana dotyczy sposobu realizacji jednej e-recepty obejmującej kilka opakowań tego samego leku. Do tej pory obowiązywała zasada, że rozpoczęcie realizacji recepty "przypisywało" pacjenta do jednej apteki. Jeżeli pierwsze opakowanie zostało wydane w konkretnej placówce, kolejne również trzeba było odbierać właśnie tam.

Od 1 lipca rusza wdrażanie rozwiązania określanego jako e-recepta dzielona. Dzięki niemu pacjent będzie mógł wykupić pozostałe opakowania także w innej aptece, jeżeli uczestniczy ona w nowym systemie. To szczególnie ważna zmiana dla osób leczonych przewlekle, które korzystają z recept wystawianych nawet na rok terapii.

Recepta roczna w różnych aptekach. Pacjent nie będzie musiał wracać po lek do tej samej placówki

Nowe rozwiązanie ma pomóc przede wszystkim wtedy, gdy dostępność leków zmienia się z dnia na dzień. Wyobraźmy sobie pacjenta, który rozpoczął realizację recepty w Warszawie, a kilka miesięcy później przebywa służbowo w Gdańsku. Dotychczas pozostawały dwa wyjścia: wrócić do tej samej apteki albo poprosić lekarza o wystawienie nowej recepty. Po wdrożeniu nowej funkcji będzie można kontynuować realizację recepty również w innej placówce uczestniczącej w systemie. Podobnie stanie się wtedy, gdy apteka zakończy działalność, przejdzie remont albo nie będzie mogła zamówić kolejnej partii leku od hurtowni.

Które apteki obsłużą e-receptę dzieloną od 1 lipca 2026? Będzie ważny warunek

To szczegół, który może zaskoczyć wielu pacjentów. Nowa funkcjonalność nie zostanie automatycznie uruchomiona we wszystkich aptekach 1 lipca. Kierownik apteki musi zgłosić placówkę do programu, a następnie Centrum e-Zdrowia aktywuje usługę. Oznacza to, że przez pewien czas obok siebie będą działały apteki korzystające z nowego rozwiązania oraz takie, które jeszcze go nie wdrożyły. Równocześnie Centrum e-Zdrowia zapowiada przygotowanie mapy placówek obsługujących e-recepty dzielone, aby pacjent łatwo sprawdził, gdzie może skorzystać z nowej funkcji.

Nowe zasady realizacji e-recept od 1 lipca 2026. Co zmienia się dla pacjenta?

Obecne zasady Od 1 lipca 2026 r. Kolejne opakowania trzeba odbierać w tej samej aptece Kolejne opakowania można wykupić także w innej aptece uczestniczącej w systemie Problemy podczas wyjazdu lub przeprowadzki Większa swoboda realizacji recept Brak leku często oznacza konieczność oczekiwania Możliwość poszukania leku w innej aptece Apteka odpowiada za dalszą realizację recepty Większa elastyczność dla aptek i pacjentów

E-recepty dzielone od 1 lipca. Dlaczego apteki dostały więcej czasu na wdrożenie?

Pierwotnie nowe rozwiązanie miało ruszyć wcześniej, jednak środowisko farmaceutów zwróciło uwagę, że tak duża zmiana wymaga dodatkowych przygotowań. Naczelna Rada Aptekarska poprosiła Ministerstwo Zdrowia o przesunięcie terminu, argumentując, że pozwoli to lepiej przygotować systemy informatyczne oraz personel aptek. Resort zaakceptował ten wniosek. Według samorządu aptekarskiego dodatkowy czas zwiększa szansę, że więcej placówek będzie gotowych już od pierwszego dnia działania nowego rozwiązania. Równolegle prowadzone są szkolenia organizowane wspólnie z Centrum e-Zdrowia.

Kto skorzysta na e-recepcie dzielonej? Recepty roczne, leki przewlekłe i braki w aptekach

Najwięcej zyskają osoby, które:

korzystają z recept rocznych ,

, przyjmują leki przewlekle,

często podróżują,

mieszkają w miejscach, gdzie występują okresowe braki leków,

realizują recepty obejmujące kilka opakowań.

Zmiany powinny również ograniczyć liczbę sytuacji, w których pacjent musi ponownie umawiać wizytę tylko dlatego, że nie może dokończyć realizacji recepty w innej aptece.

FAQ: e-recepta dzielona od 1 lipca 2026 i wykup leków w różnych aptekach