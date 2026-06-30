Rozporządzenie podpisane. Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że 19 czerwca 2026 r. minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. Dokument został skierowany do publikacji. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 lipca 2026 r.

Od kiedy ZUS będzie wydawał nowe legitymacje emeryta-rencisty?

Choć rozporządzenie wejdzie w życie już 1 lipca, nowe legitymacje nie będą wydawane od razu. Ministerstwo wyjaśniło, że do 12 lipca 2026 r. ZUS będzie mógł nadal korzystać z dotychczasowych blankietów. Rozwiązanie to pozwoli wykorzystać wcześniej przygotowane dokumenty. Oznacza to, że legitymacje według nowego wzoru będą wydawane od 13 lipca 2026 r.

Kto otrzyma nową legitymację?

Nowy wzór nie oznacza automatycznej wymiany wszystkich dokumentów. Legitymacje według nowego wzoru będą otrzymywać osoby, którym ZUS będzie wydawał dokument po raz pierwszy, a także świadczeniobiorcy, którym z innych powodów będzie wydawana nowa legitymacja, przykładowo w przypadku zniszczenia czy zgubienia.

Czy trzeba wymienić dotychczasową legitymację?

Nie. Ministerstwo potwierdziło, że legitymacje wydane przed przed 1 lipca 2026 r., zachowają ważność. Dotyczy to również dokumentów wydanych między 1 a 12 lipca 2026 r., czyli w okresie, gdy ZUS będzie jeszcze korzystał z dotychczasowych blankietów.

Oznacza to, że emeryci i renciści posiadający ważną legitymację nie muszą składać żadnych wniosków ani wymieniać dokumentu wyłącznie z powodu zmiany przepisów.

Co zmieni się w nowej legitymacji emeryta-rencisty?

Zmiany dotyczą przede wszystkim wyglądu oraz zabezpieczeń dokumentu. Nowa legitymacja będzie wyposażona w rozwiązania utrudniające fałszowanie, w tym laminację oraz dodatkowe zabezpieczenia przewidziane dla dokumentów publicznych.

Zmiana nie wpływa natomiast na prawa emerytów i rencistów. Dokument nadal będzie potwierdzał pobieranie emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Dlaczego zmienia się wzór legitymacji?

Legitymacja emeryta-rencisty należy do dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Z tego względu musi spełniać określone wymagania dotyczące zabezpieczeń. Nowy wzór ma zwiększyć odporność dokumentu na fałszerstwa i dostosować go do obowiązujących standardów bezpieczeństwa.

Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty?

Legitymacja potwierdza prawo do pobierania świadczeń wypłacanych przez ZUS i pozwala korzystać z uprawnień przysługujących emerytom i rencistom. Dokument jest wykorzystywany m.in. do:

potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ,

korzystania z ustawowych ulg i zniżek, w tym na przejazdy środkami transportu publicznego,

potwierdzania uprawnień w instytucjach honorujących legitymację,

korzystania ze zwolnienia z opłat abonamentowych RTV, jeżeli dana osoba spełnia warunki określone w przepisach.

Od 2023 r. legitymacja jest dostępna również w wersji elektronicznej jako mLegitymacja w aplikacji mObywatel.

FAQ - pytania i odpowiedzi o nowej legitymacji emeryta i rencisty

Od kiedy ZUS będzie wydawał nowe legitymacje emeryta-rencisty? Nowe legitymacje będą wydawane od 13 lipca 2026 r. Czy trzeba wymienić obecną legitymację? Nie. Dotychczasowe legitymacje pozostają ważne i nie ma obowiązku ich wymiany. Kto otrzyma nową legitymację? Nowy dokument otrzymają osoby, którym ZUS będzie wydawał legitymację po raz pierwszy lub w przypadkach wymagających wydania nowego dokumentu. Czy zmieniają się uprawnienia emerytów i rencistów? Nie. Nowe przepisy zmieniają wyłącznie wzór oraz zabezpieczenia legitymacji. Czy mLegitymacja też się zmieni? Zmiany dotyczą plastikowej legitymacji. Nadal będzie można korzystać również z elektronicznej mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel.