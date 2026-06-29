Najbardziej widoczna zmiana dotyczy tekstyliów i odzieży. Od 1 lipca rusza odbiór tej frakcji bezpośrednio z nieruchomości. Niektórzy mieszkańcy polskich będą mogli przekazywać w ten sposób zużyte ubrania, pościel, ręczniki oraz inne wyroby tekstylne, bez konieczności każdorazowego zawożenia ich do punktu selektywnej zbiórki.

W zabudowie jednorodzinnej tekstylia i odzież trzeba będzie gromadzić w fioletowych workach albo w pojemnikach oznaczonych napisem „Tekstylia”. Worki ma dostarczać firma odbierająca odpady. Odbiór tej frakcji będzie realizowany raz na kwartał zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Nadal pozostanie też możliwość przekazywania tekstyliów do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zmiana wpisuje się w szerszy obowiązek selektywnego zbierania tekstyliów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że gminy muszą zapewnić mieszkańcom możliwość oddawania tej frakcji, co najmniej w PSZOK. Część samorządów wprowadza jednak dodatkowe rozwiązania, w tym odbiór spod nieruchomości, mobilne zbiórki albo specjalne pojemniki.

Bioodpady tylko w brązowych pojemnikach

Drugą ważną zmianą jest obowiązek samodzielnego wyposażenia nieruchomości w pojemniki na bioodpady. Od 1 lipca odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone z ogrodów, parków i terenów zielonych będą musiały być gromadzone w brązowych pojemnikach wykonanych z tworzywa HDPE, czyli polietylenu wysokiej gęstości.

Dopuszczalne pojemności pojemników to 120 litrów, 240 litrów oraz 1100 litrów. Pojemniki powinny być zgodne z normą PN-EN 840. Ich zakup leży po stronie właściciela nieruchomości. Nie zawsze oznacza to jednak konieczność kupowania nowego pojemnika. Osoby, które mają już sprawny pojemnik dostosowany do odbioru mechanicznego, mogą go nadal używać, pod warunkiem że zostanie wyraźnie oznaczony naklejką „BIO”.

W okresach zwiększonej ilości odpadów ogrodowych dopuszczalne będzie wystawianie ich w szczelnych workach zakupionych przez mieszkańców. Worki mają być jednak rozwiązaniem dodatkowym. Podstawową formą gromadzenia bioodpadów pozostają brązowe pojemniki.

Kompostownik nadal zmienia zasady odbioru bioodpadów

Nowy regulamin nie zmienia sytuacji właścicieli domów jednorodzinnych, którzy korzystają z kompostownika i częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli właściciel zadeklarował kompostowanie bioodpadów i korzysta z ulgi, gmina nie odbiera od niego tej frakcji.

To oznacza, że obowiązek posiadania pojemnika na bioodpady dotyczy tych nieruchomości, z których odpady biodegradowalne mają być odbierane w systemie gminnym. Właściciele korzystający z kompostownika powinni zagospodarowywać bioodpady na własnej posesji. Pozostali muszą przygotować odpowiedni pojemnik i wystawiać go zgodnie z harmonogramem.

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Od 1 lipca zmieni się również częstotliwość odbioru kilku frakcji. Choinki będą odbierane dwa razy w roku. Odpady wielkogabarytowe z zabudowy wielolokalowej mają być odbierane dwa razy na kwartał. Odpady kuchenne z zabudowy wielolokalowej w okresie od kwietnia do listopada będą odbierane dwa razy w tygodniu.

Bez zmian pozostaje odbiór najważniejszych frakcji w zabudowie jednorodzinnej. Odpady zmieszane nadal będą odbierane raz na dwa tygodnie. Papier i szkło pozostają przy odbiorze raz w miesiącu. Bioodpady z zabudowy jednorodzinnej mają być odbierane raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada. Odpady wielkogabarytowe z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane dwa razy w roku.

Odpady trzeba wystawić w odpowiednim miejscu

Regulamin doprecyzowuje zasady udostępniania odpadów firmie odbierającej. Miejsca gromadzenia odpadów muszą być utrzymane w porządku, zabezpieczone przed rozwiewaniem odpadów i dostępne dla służb komunalnych. W praktyce oznacza to, że samo posegregowanie odpadów nie wystarczy. Znaczenie ma również sposób ich przygotowania do odbioru.

Właściciele nieruchomości położonych przy drogach wewnętrznych bez dostępu do drogi publicznej będą musieli wystawiać odpady do granicy z drogą publiczną. Przejazd śmieciarki drogą wewnętrzną będzie możliwy tylko po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela drogi i zapewnieniu odpowiednich warunków technicznych, w tym bezpiecznego przejazdu oraz możliwości zawrócenia pojazdu.

Pojemniki i worki należy wystawiać w dniu odbioru do godz. 7.00, w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji. Jeżeli odpady nie zostaną przygotowane zgodnie z zasadami, mogą nie zostać odebrane.

Gabaryty, elektrośmieci i opony tylko dobę przed odbiorem

Nowe zasady obejmują również odpady problemowe. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony będzie można wystawiać nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru. Ma to ograniczyć zaleganie dużych odpadów przy posesjach, altanach śmietnikowych i drogach wewnętrznych.

Dla mieszkańców oznacza to konieczność dokładniejszego pilnowania harmonogramu. Wystawienie gabarytów zbyt wcześnie może zostać potraktowane jako naruszenie zasad utrzymania porządku. Nowy regulamin wymaga więc nie tylko selektywnej zbiórki, ale także właściwego czasu i miejsca udostępniania odpadów.

Nowe zasady w Konstancinie-Jeziornie

Zmiany od 1 lipca 2026 r. dotyczą gminy Konstancin-Jeziorna. Wynikają z uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Z komunikatu opublikowanego przez urząd wynika, że za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpowiada firma Jarper Sp. z o.o.

W 2026 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi tam 46 zł miesięcznie od osoby. Opłata podwyższona wynosi 92 zł miesięcznie od osoby. Tekstylia nadal będzie można oddawać także do Gminnego PSZOK przy ul. Mirkowskiej 43c.