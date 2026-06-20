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Wołodymyr Zełenski traci polskie odznaczenie. Ambasador Ukrainy oddaje Krzyż Kawalerski

Piotr Andrusieczko otrzymal od prezydenta Zelenskiego Order za Zaslugi III klasy
Wasyl BodnarGazetaPrawna.pl / Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
Michał Kaźmierczak
Michał KaźmierczakWydawca, dziennikarz i komentator polityczny, pasjonat technologii
dzisiaj, 10:24

Decyzja o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego wywołała natychmiastową reakcję przedstawicieli władz Ukrainy. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował, że zwraca przyznany mu wcześniej Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jak podkreślił, nie może zaakceptować pozbawienia najwyższego polskiego odznaczenia prezydenta państwa, które od ponad czterech lat prowadzi wojnę obronną przeciwko rosyjskiej agresji.

Skrót artykułu

Wasyl Bodnar przekazał swoją decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dyplomata podkreślił, że odbiera odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu jako działanie szczególnie bolesne dla Ukrainy.

„Rozumiejąc emocje panujące dziś w Polsce, nie mogę zaakceptować faktu, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – przyjaciel Polski – został pozbawiony najwyższego polskiego odznaczenia” – napisał ambasador.

Według Bodnara decyzja ta jest odbierana w Ukrainie nie tylko jako gest wymierzony w samego prezydenta, ale również jako sygnał skierowany wobec całego narodu ukraińskiego. Dyplomata zwrócił uwagę, że dzieje się to w czasie, gdy Ukraina nadal zmaga się ze skutkami rosyjskiej inwazji i prowadzi działania obronne na wielu odcinkach frontu.

Fala reakcji po decyzji dotyczącej Wołodymyra Zełenskiego

Wasyl Bodnar nie jest jedynym wysokim przedstawicielem władz Ukrainy, który zdecydował się na oddanie polskiego odznaczenia państwowego. Wcześniej podobny krok podjęli również szef ukraińskiej dyplomacji oraz szef gabinetu prezydenta Ukrainy.

Sprawa szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Komentatorzy zwracają uwagę, że od początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji Polska należała do najważniejszych sojuszników Ukrainy, zapewniając wsparcie militarne, humanitarne oraz polityczne. Właśnie dlatego decyzje dotyczące symbolicznych gestów i państwowych odznaczeń wywołują tak silne emocje po obu stronach granicy.

Order Orła Białego i jego znaczenie

Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla państwa polskiego oraz wybitnym przedstawicielom innych krajów, którzy przyczynili się do rozwoju współpracy z Polską lub odegrali istotną rolę na arenie międzynarodowej.

W historii order trafiał do przywódców państw, monarchów, polityków, duchownych oraz osób szczególnie zasłużonych dla wolności i niepodległości. Z tego względu każda decyzja dotycząca jego nadania lub odebrania ma nie tylko wymiar formalny, lecz także silny wymiar polityczny i symboliczny.

Relacje polsko-ukraińskie pod presją wojny

Ostatnie lata przyniosły bezprecedensowe zbliżenie między Warszawą a Kijowem. Polska przyjęła miliony uchodźców uciekających przed wojną, przekazała znaczące wsparcie wojskowe i aktywnie zabiegała o utrzymanie międzynarodowej pomocy dla Ukrainy.

Jednocześnie w relacjach obu państw pojawiały się także kwestie sporne, dotyczące między innymi polityki historycznej, importu produktów rolnych czy rozliczeń za pomoc wojskową. Mimo tych napięć oba kraje pozostawały strategicznymi partnerami wobec zagrożenia ze strony Rosji.

Decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu oraz następujące po niej zwroty polskich odznaczeń przez przedstawicieli władz Ukrainy pokazują, jak duże znaczenie mają dziś gesty symboliczne w relacjach między Warszawą a Kijowem. W sytuacji trwającej wojny i napiętej sytuacji międzynarodowej każde takie działanie wywołuje szerokie reperkusje polityczne i dyplomatyczne.

Źródła: Wypowiedź Wasyla Bodnara opublikowana w mediach społecznościowych, Komunikaty ambasady Ukrainy w Polsce

Źródło: gazetaprawna.pl

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