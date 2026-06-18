Nie tylko dodatki i podwyżki. Policjanci przedstawili rządowi listę zmian

15 czerwca odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W obradach uczestniczyli m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Jednym z głównych tematów obrad były opóźnienia w pracach nad Kartą Rodziny Mundurowej, która ma wprowadzić nowe ulgi i przywileje dla funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Dyskutowano również o zmianach w systemie dodatków służbowych. Oprócz tego Zarząd Główny NSZZ Policjantów przyjął szereg uchwał dotyczących warunków służby i sytuacji funkcjonariuszy.

Policjanci chcą wyższej „mundurówki”

Jeden z postulatów dotyczy podniesienia stawek na umundurowanie i ich corocznego aktualizowania. Zdaniem związkowców obecne kwoty nie odpowiadają cenom obowiązującym na rynku. Jak wskazano, roczne świadczenie przeznaczone na zakup umundurowania nie pozwala obecnie na zakup nawet jednej trzeciej elementów wyposażenia.

Nagroda jubileuszowa także po 45 latach służby

Kolejna uchwała dotyczy wprowadzenia nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Związkowcy wskazują, że podobne rozwiązania zostały już przyjęte w Kodeksie pracy, a zmiany w tym kierunku zapowiedziano również w Karcie Nauczyciela.

Choć funkcjonariuszy z tak długim stażem nie jest wielu, NSZZ Policjantów uważa, że dodatkowa nagroda mogłaby zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej.

Związkowcy apelują o podniesienie drugiego progu podatkowego

Wśród przyjętych postulatów znalazł się również apel o podniesienie drugiego progu podatkowego. To rozwiązanie, którego oczekują nie tylko policyjne związki zawodowe. Zdaniem związkowców obecne progi podatkowe nie odpowiadają już realiom wynagrodzeń i sytuacji gospodarczej.

Ciepły posiłek szybciej podczas wielogodzinnych akcji

NSZZ Policjantów chce także zmian w zasadach przyznawania posiłków regeneracyjnych. Obecnie kierownik jednostki może zamówić taki posiłek dopiero po upływie 10 godzin służby. Według związkowców w praktyce często uniemożliwia to skuteczne wsparcie funkcjonariuszy uczestniczących w długotrwałych działaniach.

Policjanci chcą minimalnego dodatku służbowego

NSZZ Policjantów postuluje wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku służbowego, na wzór rozwiązań obowiązujących w Straży Granicznej. Związkowcy wskazują, że w Policji nie ma obecnie takiej stawki, co - ich zdaniem - prowadzi do różnic między formacjami. Koszt wprowadzenia regulacji MSWiA szacuje na ok. 369 mln zł rocznie. Resort przyznaje, że realizacja wymaga dodatkowego finansowania.

Kolejny postulat dotyczy świadczenia za służbę na wolnym powietrzu w okresie 1 listopada-31 marca. Funkcjonariusze otrzymują obecnie 15 zł dziennie przy co najmniej 4 godzinach służby na zewnątrz. NSZZ Policjantów postuluje podwyższenie i waloryzację świadczenia, wskazując na jego nieadekwatność do warunków pracy.

Źródło: NSZZ Policjantów