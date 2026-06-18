Prace nad Kartą Rodziny Mundurowej oraz zmianami w systemie wynagrodzeń służb mundurowych wciąż się przeciągają. Mimo że projekt ustawy o KRM przeszedł w lutym br. pierwsze czytanie w Sejmie, jego uchwalenie nadal się opóźnia.

Temat był jednym z głównych punktów posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, które odbyło się 15 czerwca w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Karta Rodziny Mundurowej nadal bez finału. Co opóźnia wejście nowych przepisów?

Według informacji przekazanych podczas posiedzenia jedną z głównych przyczyn zwłoki pozostaje spór dotyczący grupy osób uprawnionych do korzystania z programu.

MSWiA opowiada się za objęciem systemem zawodowych funkcjonariuszy, żołnierzy oraz członków ich rodzin. Ministerstwo Obrony Narodowej postuluje natomiast rozszerzenie programu także na strażaków ochotników i ich rodziny.

Jak wynika z informacji przedstawionych podczas posiedzenia, szacunki resortu spraw wewnętrznych wskazują, że przyjęcie propozycji MON mogłoby zwiększyć liczbę beneficjentów o około 800 tys. osób.

W najbliższym czasie mają odbyć się kolejne rozmowy pomiędzy przedstawicielami MSWiA, MON oraz kierownictwem sejmowych komisji zajmujących się projektem.

Reforma dodatków dla policjantów i funkcjonariuszy. Potrzebne nawet 1,8 mld zł rocznie

Podczas spotkania przedstawiono również informacje dotyczące planowanych zmian w dodatkach za stopień służbowy. Reforma miałaby objąć wszystkie cztery formacje podległe MSWiA. Największe koszty dotyczą Policji.

Według wyliczeń resortu realizacja pierwszego wariantu zmian wymagałaby przeznaczenia około 1,8 mld zł dodatkowych środków rocznie.

Wiceminister Wiesław Szczepański przyznał, że zapewnienie takiego finansowania będzie dużym wyzwaniem. Jednocześnie przypomniał, że wcześniej zabezpieczono już 2,44 mld zł na realizację programu mieszkaniowego dla funkcjonariuszy.

Wyższe dodatki za stopień służbowy. Jakie zmiany planuje MSWiA?

Kolejnym postulatem zgłaszanym przez NSZZ Policjantów jest wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku służbowego. Takie rozwiązania funkcjonują już w Straży Granicznej. Związkowcy argumentują, że podobne zasady powinny obowiązywać również w Policji. Szacunki MSWiA wskazują, że koszt wprowadzenia minimalnej stawki dodatku służbowego wyniósłby około 369 mln zł rocznie.

Przedstawiciele związku podkreślają, że obecne różnice pomiędzy służbami wymagają ujednolicenia zasad wynagradzania. Resort przyznaje, że realizacja tego postulatu będzie wymagała znalezienia dodatkowych środków w budżecie państwa.

Na razie zarówno ustawa o Karcie Rodziny Mundurowej, jak i zmiany w systemie dodatków pozostają na etapie dalszych uzgodnień.

Karta Rodziny Mundurowej 2026. Kto otrzyma nowe ulgi i przywileje?

Przypomnijmy, projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej przewiduje utworzenie ogólnopolskiego programu ulg i uprawnień dla osób związanych ze służbą mundurową oraz ich rodzin.

Uprawnienia mają zostać przyznane m.in. żołnierzom zawodowym, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej pełniącym terytorialną służbę wojskową, żołnierzom aktywnej rezerwy, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Program ma objąć również weteranów, weteranów poszkodowanych oraz emerytów i rencistów służb mundurowych.

Prawo do korzystania z Karty mają otrzymać także członkowie rodzin osób uprawnionych. Dotyczy to przede wszystkim małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu. Projekt uwzględnia również rodziny funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zginęli lub zostali uznani za zaginionych.

Jakie korzyści przewiduje projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej?

Jednym z najważniejszych elementów programu są ustawowo gwarantowane zniżki na przejazdy kolejowe. Posiadacze Karty mają otrzymać prawo do 37-procentowej ulgi na bilety jednorazowe oraz 49-procentowej ulgi na bilety okresowe.

Projekt przewiduje również obniżenie opłat za wydanie paszportu. Dorośli beneficjenci mieliby korzystać z 50-procentowej zniżki, natomiast dla dzieci przewidziano ulgę sięgającą 75 proc.

Dodatkowe uprawnienia mają objąć dzieci funkcjonariuszy i żołnierzy. W przypadku zmiany miejsca służby rodzica będą one mogły liczyć na pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola.

Projektowane przepisy przewidują także szybszy dostęp do świadczeń medycznych. Uprawnieni mieliby korzystać z opieki zdrowotnej poza kolejnością w placówkach wojskowej służby zdrowia oraz jednostkach medycznych podległych MSWiA.

Podstawa prawna Poselski projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej (druk nr 1964)

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