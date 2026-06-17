CBA wkracza do akcji. Nagłe zatrzymanie w Lublinie

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało w komunikacie, że we wtorek, 16 czerwca 2026 roku, zatrzymało lubelskiego kuratora oświaty. Funkcjonariusze działali na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Ustawiane przetargi i łapówki? Kulisy śledztwa CBA

Jak poinformowano, zatrzymanie ma związek z prowadzonym śledztwem, które wykazało szereg nieprawidłowości w urzędach. Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień, ustawiania zamówień publicznych oraz przyjęcia korzyści majątkowej. Z materiału dowodowego wynika, że ustalone osoby uzgadniały tryb oraz wartość zamówień, a także kierowały zapytania ofertowe do wcześniej wybranych podmiotów, co gwarantowało wybór konkretnego wykonawcy powiązanego ze sprawcami.

Funkcjonariusze CBA weszli do urzędów. Zabezpieczono telefony i dokumenty

W toku prowadzonych czynności przeszukano kilka lokalizacji, w tym przede wszystkim siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie. Funkcjonariusze weszli również do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zabezpieczono tam dotyczącą określonych zamówień publicznych realizowanych dla Kuratorium Oświaty oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

dokumentację ,

, urządzenia elektroniczne ,

, korespondencję ,

, inne dokumenty.

Grozi mu aż 20 lat więzienia. Prokuratura ujawnia zarzuty

Prokurator przedstawił kuratorowi oświaty zarzut przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację uroczystości z okazji 100-lecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. Chodzi o czyny z art. 231 § 2 kk i art. 305 § 2 i 3 kk w związku z art. 12 § 2 kk.

Jak informuje CBA, kurator ma aktualnie status podejrzanego. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, poręczenia majątkowego oraz dozoru policji. Za zarzucane mu czyny grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.