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CBA weszło do urzędów w Lublinie. Są pierwsze zarzuty

Funkcjonariusze CBA stojący koło samochodów
CBA weszło do urzędów w Lublinie. Są pierwsze zarzutyCBA
Justyna Klupa
Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
dzisiaj, 11:49

Aż 20 lat więzienia grozi lubelskiemu kuratorowi oświaty, którego we wtorek rano zatrzymali agenci CBA. Służby wkroczyły do urzędów w Lublinie i zabezpieczyły telefony oraz dokumenty. Śledczy ujawniają szczegóły śledztwa.

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CBA wkracza do akcji. Nagłe zatrzymanie w Lublinie

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało w komunikacie, że we wtorek, 16 czerwca 2026 roku, zatrzymało lubelskiego kuratora oświaty. Funkcjonariusze działali na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

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Ustawiane przetargi i łapówki? Kulisy śledztwa CBA

Jak poinformowano, zatrzymanie ma związek z prowadzonym śledztwem, które wykazało szereg nieprawidłowości w urzędach. Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień, ustawiania zamówień publicznych oraz przyjęcia korzyści majątkowej. Z materiału dowodowego wynika, że ustalone osoby uzgadniały tryb oraz wartość zamówień, a także kierowały zapytania ofertowe do wcześniej wybranych podmiotów, co gwarantowało wybór konkretnego wykonawcy powiązanego ze sprawcami.

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Funkcjonariusze CBA weszli do urzędów. Zabezpieczono telefony i dokumenty

W toku prowadzonych czynności przeszukano kilka lokalizacji, w tym przede wszystkim siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie. Funkcjonariusze weszli również do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zabezpieczono tam dotyczącą określonych zamówień publicznych realizowanych dla Kuratorium Oświaty oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  • dokumentację,
  • urządzenia elektroniczne,
  • korespondencję,
  • inne dokumenty.
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Grozi mu aż 20 lat więzienia. Prokuratura ujawnia zarzuty

Prokurator przedstawił kuratorowi oświaty zarzut przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację uroczystości z okazji 100-lecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. Chodzi o czyny z art. 231 § 2 kk i art. 305 § 2 i 3 kk w związku z art. 12 § 2 kk.

Jak informuje CBA, kurator ma aktualnie status podejrzanego. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, poręczenia majątkowego oraz dozoru policji. Za zarzucane mu czyny grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: gazetaprawna.pl

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