Aż 20 lat więzienia grozi lubelskiemu kuratorowi oświaty, którego we wtorek rano zatrzymali agenci CBA. Służby wkroczyły do urzędów w Lublinie i zabezpieczyły telefony oraz dokumenty. Śledczy ujawniają szczegóły śledztwa.
CBA wkracza do akcji. Nagłe zatrzymanie w Lublinie
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało w komunikacie, że we wtorek, 16 czerwca 2026 roku, zatrzymało lubelskiego kuratora oświaty. Funkcjonariusze działali na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Ustawiane przetargi i łapówki? Kulisy śledztwa CBA
Jak poinformowano, zatrzymanie ma związek z prowadzonym śledztwem, które wykazało szereg nieprawidłowości w urzędach. Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień, ustawiania zamówień publicznych oraz przyjęcia korzyści majątkowej. Z materiału dowodowego wynika, że ustalone osoby uzgadniały tryb oraz wartość zamówień, a także kierowały zapytania ofertowe do wcześniej wybranych podmiotów, co gwarantowało wybór konkretnego wykonawcy powiązanego ze sprawcami.
Funkcjonariusze CBA weszli do urzędów. Zabezpieczono telefony i dokumenty
W toku prowadzonych czynności przeszukano kilka lokalizacji, w tym przede wszystkim siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie. Funkcjonariusze weszli również do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zabezpieczono tam dotyczącą określonych zamówień publicznych realizowanych dla Kuratorium Oświaty oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:
- dokumentację,
- urządzenia elektroniczne,
- korespondencję,
- inne dokumenty.
Grozi mu aż 20 lat więzienia. Prokuratura ujawnia zarzuty
Prokurator przedstawił kuratorowi oświaty zarzut przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację uroczystości z okazji 100-lecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. Chodzi o czyny z art. 231 § 2 kk i art. 305 § 2 i 3 kk w związku z art. 12 § 2 kk.
Jak informuje CBA, kurator ma aktualnie status podejrzanego. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, poręczenia majątkowego oraz dozoru policji. Za zarzucane mu czyny grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.
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