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Żona skazanego adwokata w zatrzymana przez policję. Grozi jej do 10 lat więzienia

Funkcjonariusze policji
Żona adwokata od "trumny na kółkach" została zatrzymana przez policjęShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 10:56

Zwrot akcji w sprawie skazanego adwokata od trumny na kółkach. Paulina K., żona prawnika, została zatrzymana przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W tle pojawiają się zarzuty, za które kobiecie grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

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Nagłe zatrzymanie żony adwokata. W akcji CBZC i krakowska prokuratura

Paulina K. żona adwokata od „trumny na kółkach”, została zatrzymana w środę 3 czerwca 2026 roku przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – donosi RMF FM. Zatrzymanie ma mieć związek ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. Chodzi o przestępstwa narkotykowe.

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Tragedia, która wstrząsnęła Polską. Przypominamy kulisy wypadku

Przypomnijmy, że sprawa ma związek z tragicznym wypadkiem, do którego doszło we wrześniu 2021 roku na trasie Barczewo – Jeziorany (woj. warmińsko-mazurskie). Samochód marki Mercedes, za kierownicą którego siedział łódzki adwokat Paweł K. zderzyło się czołowo z pojazdem starszej generacji, którym podróżowały dwie kobiety, które nie przeżyły wypadku.

„Konfrontacja z trumną na kółkach”. Skandaliczne nagranie zszokowało sieć

Prawdziwy skandal wybuchł chwilę później. Na opublikowanym w internecie filmie adwokat powiedział o wypadku, że „to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach”. Słowa te wywołały oburzenie opinii publicznej i na zawsze przylgnęły do adwokata.

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Kokaina na szklance? Zaskakujące tłumaczenia adwokata

Na tym nie koniec. Badania po wypadku w jego organizmie wykryły ślady kokainy. Tłumaczył wówczas pokrętnie, że mogła ona znajdować się na szklance, z której pił.

Nagły zwrot w sądzie. Wyrok w sprawie adwokata złagodzony, prokuratura żąda kasacji

Sąd pierwszej instancji skazał adwokata od „trumien na kółkach” w kwietniu 2023 roku na 2 lata pozbawienia wolności i 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. W marcu tego roku, sąd apelacyjny złagodził wyrok do 1,5 roku i do czterech lat zmniejszył też zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie natychmiast zapowiedziała walkę o kasację tego wyroku u Prokuratora Generalnego.

Adwokat zapadł się pod ziemię. Kulisy policyjnej obławy

Sytuację zaostrzył fakt, że adwokat po usłyszeniu ostatecznego wyroku zapadł się pod ziemię. Policja namierzyła go i zatrzymała na początku maja tego roku. Trafił do zakładu karnego w Hrubieszowie.

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Poważne zarzuty i widmo 10 lat więzienia. Chodzi o twarde narkotyki

Obecne zatrzymanie żony adwokata, Pauliny K., oraz przewiezienie samego Pawła K. do aresztu w Szczecinie, to efekt śledztwa narkotykowego. W grę wchodzi obrót twardymi narkotykami – w tym mefedronem i kokainą. Podczas przeszukania ich mieszkania zabezpieczono m.in. 45 gramów marihuany. Za zarzucane im czyny grozi 10 lat więzienia.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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