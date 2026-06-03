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Afera wokół tramwajów na Śląsku. CBA zatrzymało kolejne dwie osoby na wniosek Prokuratury Europejskiej

CBA
Prokuratura Europejska: zarzuty dla kolejnych dwóch osób w sprawie tramwajów na ŚląskuCBA
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
58 minut temu

Na wniosek Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch kolejnych wysokich rangą urzędników publicznych. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie podejrzeń korupcyjnych związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, finansowanej ze środków Unii Europejskiej.

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Wcześniej, w maju br., EPPO zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi. Chodziło o podejrzenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.

Zarzuty korupcyjne dla dwóch wysokich rangą urzędników

EPPO w środę poinformowała o postawieniu zarzutów kolejnym dwóm mężczyznom. - Obu podejrzanym, którzy są wysokimi rangą funkcjonariuszami publicznymi, przedstawiono zarzuty korupcyjne - podał urząd z siedzibą w Luksemburgu. Według niego wobec obu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, a wobec jednego z nich także zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Z kolei CBA powiadomiło, że mężczyźni zostali zatrzymani we wtorek na terenie Chorzowa i Katowic. Są to prezes i wiceprezes zarządu spółki dysponującej środkami pochodzącymi z UE.

Śledztwo dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja jest finansowana przez UE kwotą 1,9 mld złotych na lata 2007–27.

Śledztwo ws. tramwajów i funduszy UE nabiera tempa

W grudniu 2025 r. aresztowano osobę sprawującą ważną funkcję publiczną, która nadal, decyzją sądu, pozostaje w areszcie tymczasowym. Podejrzany miał od 2021 r. przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Zebrane dotychczas dowody wskazują na to, że łapówki zostały wypłacone w zamian za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.

EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Polska przystąpiła do EPPO w 2024 r. Była 23. państwem członkowskim UE, które dołączyło do tej organizacji.

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Źródło: PAP

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