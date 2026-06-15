Sędzia pyta o miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry przed decyzją ws. ENA

Rzecznik PK potwierdził w poniedziałek na briefingu prasowym, że sędzia Tomasz Grochowicz - referent sprawy wniosku o ENA wobec Zbigniewa Ziobry – zwrócił się do prokuratury ws. ustalonego miejsca pobytu byłego szefa MS, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Poinformował, że pismo w tej sprawie dotarło do prokuratury w zeszły piątek.

Informację o takim piśmie jako pierwsze podało RMF 24.

- Sędzia Grochowicz pyta o naszą wiedzę na temat miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro (...). Prosi o potwierdzenie, czy przebywa na terenie Unii Europejskiej, czy potwierdzenie informacji o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych – mówił prok. Nowak.

Rzecznik PK poinformował, że w tej chwili przygotowywana jest odpowiedź na pismo sędziego. Ta, w jego ocenie, zostanie „na dniach” wysłana do sądu.

Prokuratura: ENA dla Ziobry jest zasadny nawet jeśli przebywa w USA

Prok. Nowak został zapytany, czy w takim razie ENA „będzie bezzasadny”. Te wątpliwości dotyczą dotychczasowych ustaleń, wedle których Ziobro przebywa w USA, natomiast zgodnie z Kodeksem postępowania karnego sąd może - na wniosek prokuratora - wydać ENA „w razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej”.

- Mamy zupełnie przeciwne stanowisko. Uważamy, że nawet gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych, to ENA jest zasadna i tę argumentację szeroko przedstawimy w tym piśmie – odpowiedział prok. Nowak. Podkreślił, że decyzja będzie jednak należała do sądu.

W lutym br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego szefa MS, który jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie ENA. Wtedy b. szef MS przebywał już na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja Ziobro potwierdził z kolei, że przebywa w USA.

Do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Joanna Grabowska, jednak w końcówce maja PK wniosła o jej wyłączenie, co miało związek z posiadaniem przez sędzię akcji TV Republika, w której jako korespondent miał zostać zatrudniony przebywający obecnie w USA Ziobro.

Ostatecznie o tym, że sprawą wniosku o ENA zajmie się sędzia Tomasz Grochowicz poinformowano w początkach czerwca.

Nie jest to pierwsza sprawa tego sędziego, która dotyczy osoby Ziobry. Rozpatrywał on jeszcze w zeszłym roku wniosek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, która zwróciła się do warszawskiego sądu okręgowego o zastosowanie wobec Ziobry kary porządkowej w postaci aresztu w związku z kilkukrotnym niestawieniem się na przesłuchanie przed tą komisją.

Były szef MS, podobnie jak inni politycy PiS, twierdził, że komisja ds. Pegasusa działa nielegalnie. Przy piątej próbie przesłuchania Ziobry, przed komisję miała doprowadzić policja, o czym wcześniej zadecydował sąd. Policja zatrzymała wówczas Ziobrę i doprowadziła go na posiedzenie, jednak stało się to już po rozpoczęciu obrad przed komisję. Komisja uznała w związku z tym doprowadzenie Ziobry za nieskuteczne.

Nie zgodził się z tym jednak sąd, który pod koniec marca 2025 r. nie uwzględnił wniosku komisji o zastosowanie wobec b. ministra kary aresztu. Sędzia Grochowicz, który rozpoznawał wniosek komisji, nie miał wątpliwości, że Ziobro został doprowadzony przed sejmową komisję skutecznie, bo jeszcze przed zakończeniem jej posiedzenia.

Poza wnioskiem o ENA, wobec byłego szefa MS toczą się także inne postępowania związane z kierowanymi przez strony wnioskami wokół śledztwa odnoszącego się do Ziobry i FS. Trwa m.in. postępowanie odwoławcze od decyzji sądu ws. aresztu da Ziobry. Najpierw zażalenie obrony miało być rozpatrzone na początku września, ale termin został zmieniony. Sąd Okręgowy w Warszawie informował, że pierwsze posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 1 lipca, a dwa dodatkowe - na 3 i 6 lipca. (PAP)