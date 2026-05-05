Koniec łatwego kasowania punktów karnych. Kierowców czekają ostre zmiany

Kierowców czekają duże zmiany - MSWiA ogranicza możliwość redukcji punktów karnych
Justyna Klupa
dzisiaj, 13:57

Kierowców czekają ważne zmiany, które wchodzą w życie już 3 czerwca 2026 roku. Nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji m.in. znacząco ograniczą możliwość kasowania punktów karnych. W praktyce zniknie ona dla większości poważnych wykroczeń. Sprawdź, co się zmieni.

Koniec kasowania punktów za najpoważniejsze wykroczenia. Kierowcy stracą przywilej

Od 3 czerwca 2026 roku kierowców czeka wyraźne zaostrzenie zasad dotyczących punktów karnych. Projekt nowych przepisów przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zakłada istotne ograniczenie możliwości ich redukcji – obejmie ona już tylko 45 proc. wykroczeń, i to tych najmniej groźnych.

Lista wykroczeń, za które nie usuniesz już punktów

Najważniejsza zmiana dotyczy szkoleń w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD). Do tej pory pozwalały one znacząco obniżyć liczbę zgromadzonych punktów karnych. Nowe przepisy znacznie ograniczają taką opcję – w przypadku wykroczeń uznanych za szczególnie niebezpieczne będzie to niemożliwe. Co to oznacza w praktyce? Kierowcy nie będą mogli zredukować punktów m.in. za:

  • spowodowanie wypadku lub jazdę pod wpływem alkoholu czy innych substancji,
  • wykroczenia przeciwko pieszym, w tym nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu,
  • przekroczenie prędkości,
  • niebezpieczne manewry wyprzedzania,
  • łamanie przepisów na przejazdach kolejowych,
  • korzystanie z telefonu podczas jazdy,
  • jazdę pod prąd na drogach szybkiego ruchu,
  • przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami.
Tylko drobne błędy z szansą na redukcję

Po wejściu w życie przepisów możliwość zmniejszenia punktów karnych za wykroczenia drogowe zostanie zachowana wyłącznie przy mniej poważnych naruszeniach. Chodzi głównie o:

  • nieprzestrzeganie znaków drogowych,
  • nieprawidłowe zawracanie,
  • niektóre przypadki nieprawidłowego wyprzedzania.

W efekcie około 45 proc. wszystkich wykroczeń drogowych wypadnie z systemu redukcji punktów.

Nowe zasady liczenia 24 punktów. Koniec „ucieczek” przed sankcjami

Nowe przepisy mają też zamknąć luki pozwalające uniknąć konsekwencji po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych. Kluczowa zmiana dotyczy momentu ich liczenia. Zgodnie z nowymi przepisami będzie on ustalany na dzień faktycznego przekroczenia limitu, a nie późniejszego sporządzenia wniosku. Dodatkowo:

  • punkty nadal będą kasowane po roku, ale licząc od momentu opłacenia mandatu lub uprawomocnienia decyzji,
  • doprecyzowane zostaną przypadki, w których nie wszczyna się procedury sprawdzania kwalifikacji kierowcy.

Zmiany obejmą wszystkich kierowców – także z zagranicy

Na tym nie koniec nowości. Projekt przewiduje również zmiany w sposobie sumowania punktów za jedno zdarzenie oraz wprowadzenie nowych kategorii wykroczeń. Doprecyzowano również przepisy dotyczące kierowców zagranicznych – wszystko po to, żeby uniknąć sporów kompetencyjnych między instytucjami.

