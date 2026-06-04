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Emerytury w Polsce pod lupą Brukseli. Komisja Europejska wskazała, co trzeba zmienić

Budynek Komisji Europejskiej
Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje dotyczące systemu emerytalnego w PolsceShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 14:45

Komisja Europejska rekomenduje Polsce reformę systemu emerytalnego. Na celowniku znalazł się nie tylko wiek emerytalny, ale także KRUS, mundurowi i miliony osób na jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Czy rząd ugnie się pod politycznym naciskiem?

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Głodowe świadczenia? Katastrofalny trend trwa od 20 lat

Polski system emerytalny wymaga zmian – taki wniosek płynie z najnowszych rekomendacji Komisji Europejskiej. Zostały one zaprezentowane w ramach tzw. wiosennego pakietu Semestru Europejskiego 2026 z wytycznymi dla państw członkowskich. W przypadku Polski jednym z najważniejszych tematów okazał się system emerytalny. KE uważa, że rząd powinien go zreformować. Zdaniem przedstawicieli komisji, spada nad Wisłą relacja średniej emerytury do średniego wynagrodzenia. Trend ten – jak podkreślono – obserwowany jest od 20 lat.

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Unia mówi wprost: Polacy muszą pracować dłużej

Najważniejsza i najbardziej kontrowersyjna rekomendacja dotyczy podwyższenia efektywnego wieku emerytalnego. Bruksela nie ma wątpliwości: musimy pracować dłużej. Na tym jednak nie koniec. Unijni urzędnicy domagają się również:

  • Pilnej reformy specjalnych systemów emerytalnych (w tym m.in. KRUS czy systemów mundurowych).
  • Rozwiązania problemu ubóstwa emerytalnego wśród kobiet.
  • Zmian w naliczaniu świadczeń dla osób samozatrudnionych (na jednoosobowych działalnościach gospodarczych).
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Czy rząd ugnie się pod naciskiem? W tle pieniądze

Ważne: Oficjalnie zalecenia Komisji Europejskiej nie są dla polskiego rządu prawnie wiążące. Stanowią jednak bardzo wyraźny drogowskaz i nacisk polityczny, którego Warszawa nie może całkowicie zignorować.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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